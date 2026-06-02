Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны России отразили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и приграничью с воздуха. В течение дня над регионами сбили 158 вражеских... РИА Новости Крым, 02.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и приграничью с воздуха. В течение дня над регионами сбили 158 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки были отражены в период с 8 утра до 20:00 вторника.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей", - говорится в сообщении оборонного ведмства.
Беспилотную опасность в Крыму объявили в 15:10. Над регионом силы ПВО отбивали атаку полтора часа.
В ночь на вторник две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - тревогу объявили в 4.45, отбой был дан в 6.50.
Всего было сбито 7 беспилотников в Балаклавском районе и в районе Фиолента, уточнил губернатор Михаил Развожаев. В одном из СНТ в Тыловом обломки вражеского дрона упали на крышу частного дома.
Всего за ночь над Крымом и другими российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.
