Над Крымом сбили беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новые попытки ВСУ ударить по Крыму и приграничью с воздуха. В течение дня над регионами сбили 158 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.Отмечается, что атаки были отражены в период с 8 утра до 20:00 вторника.Беспилотную опасность в Крыму объявили в 15:10. Над регионом силы ПВО отбивали атаку полтора часа.В ночь на вторник две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - тревогу объявили в 4.45, отбой был дан в 6.50. Всего было сбито 7 беспилотников в Балаклавском районе и в районе Фиолента, уточнил губернатор Михаил Развожаев. В одном из СНТ в Тыловом обломки вражеского дрона упали на крышу частного дома. Всего за ночь над Крымом и другими российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.
Над Крымом и еще семью регионами России уничтожили 158 украинских беспилотников
20:31 02.06.2026 (обновлено: 20:37 02.06.2026)