https://crimea.ria.ru/20260602/moskva-zapretila-vezd-britanskim-zhurnalistam-za-feyki-o-rossii-1156537454.html

Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России

Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России

Москва внесла в "стоп-лист" пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, тиражирующих фейки о России. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T22:35

2026-06-02T22:35

2026-06-02T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Москва внесла в "стоп-лист" пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, тиражирующих фейки о России. Об этом информирует официальный сайт МИД РФ."Принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО", – говорится в сообщении.В список включены руководители британских компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов на Украине.Решение принято в ответ на провокационную антироссийскую риторику британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой, что свидетельствует о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с РФ.Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и призвали Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки киевского режима, ведущего к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – ПатрушевВ Британии разразился скандал из-за КрымаСанкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, новости, фейк, дипфейк