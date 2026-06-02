https://crimea.ria.ru/20260602/moskva-zapretila-vezd-britanskim-zhurnalistam-za-feyki-o-rossii-1156537454.html
Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
Москва внесла в "стоп-лист" пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, тиражирующих фейки о России. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T22:35
2026-06-02T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Москва внесла в "стоп-лист" пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, тиражирующих фейки о России. Об этом информирует официальный сайт МИД РФ."Принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО", – говорится в сообщении.В список включены руководители британских компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов на Украине.Решение принято в ответ на провокационную антироссийскую риторику британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой, что свидетельствует о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с РФ.Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и призвали Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки киевского режима, ведущего к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – ПатрушевВ Британии разразился скандал из-за КрымаСанкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, великобритания, новости, фейк, дипфейк
Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
Москва вносит в "стоп-лист" 5 британских журналистов и экспертов за фейки о России – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым.
Москва внесла в "стоп-лист" пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, тиражирующих фейки о России. Об этом информирует официальный сайт МИД РФ.
"Принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО", – говорится в сообщении.
В список включены руководители британских компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов на Украине.
В частности, въезд в Россию теперь закрыт для автора доклада политологического института "Общество Генри Джексона" Александра Браудера, журналистки газеты "Вашингтон Пост" Кэтрин Бэлтон, управляющего директора компании Committed to Good Элис Мэри Лафер, одного из основателей и председателя совета директоров компании Chelsea Group Ричарда Николаса Уэстбери, журналиста британского издания I Ричарда Холмса.
Решение принято в ответ на провокационную антироссийскую риторику британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой, что свидетельствует о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с РФ.
Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и призвали Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки киевского режима, ведущего к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности.
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