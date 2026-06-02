Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
2026-06-02T09:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщили в пресс-службе МВД по региону.
"В Крыму в период с 25 по 31 мая 2026 года 40 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
К уже хорошо известной мошеннической схеме "родственник попал в ДТП" добавилась также уловка, когда аферисты предлагают задекларировать денежные средства, сделать перерасчет пенсии, помочь подзаработать на бирже или сделать инвестиции в криптовалюту, уточнили в МВД.
"При малейших подозрениях – прекращайте разговор! Будьте бдительны и предупредите близких! Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции", - напомнили в ведомстве.
Не стать жертвой мошенников, которые "работают" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", поможет звонок тому родственнику, который, по словам позвонивших, оказался в беде. А вот идти на поводу у эмоций и совершать импульсивные поступки в виде перевода денег неизвестным нельзя. Такие рекомендации дают в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Также в профильном ведомстве предупреждали, что дистанционные мошенники активизируются в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который страна отметит 12 июня.
