Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов

Российские фехтовальщики будут выступать в соревнованиях с флагом и гимном – FIE

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Как сказано в релизе организации, решение вступит в силу с Чемпионата мира, стартующего 22 июля в Гонконге.
"Спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с национальными флагами и под национальными гимнами", – цитирует выдержку из релиза РИА Новости.
Первым турниром, на котором россияне смогут выступить без ограничений, станет Чемпионат мира в Гонконге.
Гимнасты РФ также смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение ранее принял исполком World Gymnastics, сообщал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.
