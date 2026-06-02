Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов

2026-06-02T16:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Как сказано в релизе организации, решение вступит в силу с Чемпионата мира, стартующего 22 июля в Гонконге.Первым турниром, на котором россияне смогут выступить без ограничений, станет Чемпионат мира в Гонконге.Гимнасты РФ также смогут выступать на международных соревнованиях под национальными символами – с флагом и гимном. Соответствующее решение ранее принял исполком World Gymnastics, сообщал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и Федерация гимнастов России.

