Рейтинг@Mail.ru
Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/mezhdu-krymom-i-stavropolskim-kraem-zapustyat-novyy-avtobusnyy-marshrut-1156521020.html
Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
Росавтотранс зарегистрировал шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов сообщением с новыми регионами Российской Федерации, а также с Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T20:16
2026-06-02T20:16
росавтотранс
автобус
транспорт
крым
ставропольский край
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156520415_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf549a0bd2e476f04e17ab5bad700b57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Росавтотранс зарегистрировал шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов сообщением с новыми регионами Российской Федерации, а также с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок внесены:Начать работу этих маршрутов планируют не позднее 20 августа текущего года.На сегодняшний день на территории ДНР установлено 328 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ЛНР — 325.Как сообщалось, шесть новых маршрутов свяжут Луганскую и Донецкую Народные Республики с Севастополем, Краснодарским краем, Московской и Ростовской областями.Двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустили в Крым в начале мая 2026 года..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ставропольский край
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156520415_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f143e61d8a7046bab71ef0e53363fd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росавтотранс, автобус, транспорт, крым, ставропольский край, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), логистика
Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут

Между Крымом и Ставропольским краем в августе запустят новый автобусный маршрут

20:16 02.06.2026
 
© РосавтотрансАвтобусная остановка
Автобусная остановка
© Росавтотранс
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Росавтотранс зарегистрировал шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов сообщением с новыми регионами Российской Федерации, а также с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок внесены:
  • Три маршрута — в ЛНР с Краснодарским краем и Ростовской областью.
  • Два маршрута — в ДНР со Смоленской и Ростовской областями.
  • Один новый маршрут, соединяющий Республику Крым и Ставропольский край, проходит транзитом через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Начать работу этих маршрутов планируют не позднее 20 августа текущего года.
На сегодняшний день на территории ДНР установлено 328 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, на территории ЛНР — 325.
Как сообщалось, шесть новых маршрутов свяжут Луганскую и Донецкую Народные Республики с Севастополем, Краснодарским краем, Московской и Ростовской областями.
Двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустили в Крым в начале мая 2026 года.
.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РосавтотрансАвтобусТранспортКрымСтавропольский крайЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Логистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Над Крымом сбили беспилотники
20:16Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
19:59Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
19:36Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
19:32Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
19:21Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
19:12Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
19:03Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
18:52В Луганской Народной Республике переименовали МЧС
18:43Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
18:39Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
18:27В Керчи на неделю закроют проезд по одной из центральных улиц
18:19Названы четыре обязательные дисциплины для изучения во всех вузах России
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния