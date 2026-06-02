Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Киев, а также Киевская, Черкасская и другие области Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".Минобороны России во вторник сообщило, что Вооруженные силы РФ ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса и объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ."В результате обстрелов на утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".При этом в компании отметили, что энергопотребление в целом по стране по сравнению с предыдущим днем выросло на 8% из-за пасмурной погоды в ряде регионов и вызванного этим снижения КПД солнечных электростанций.Как сообщалось, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях, на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях.Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске заявил, что наказание для преступников, совершивших это преступление, будет неотвратимым. По словам российского лидера, верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, и это их выбор. Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Он заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотниковБуданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
В шести областях Украины отключили свет после массированного удара армии России

