Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона

Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T19:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Уточняется, что главам городов и районов Краснодарского края также рекомендовано руководствоваться новым распоряжением. Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщал ранее Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.

