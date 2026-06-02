Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Уточняется, что главам городов и районов Краснодарского края также рекомендовано руководствоваться новым распоряжением. Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщал ранее Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.
краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, закон и право, новости
© Фото: администрация Краснодарского краяЗдание администрации Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

"В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края", – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Кубани.

Уточняется, что главам городов и районов Краснодарского края также рекомендовано руководствоваться новым распоряжением.
Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.
В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщал ранее Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.
