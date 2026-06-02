Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:32
краснодарский край
кубань
вениамин кондратьев
закон и право
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Руководящему составу администрации Краснодарского края ограничили выезд за пределы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Уточняется, что главам городов и районов Краснодарского края также рекомендовано руководствоваться новым распоряжением. Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.В Краснодарском крае на период курортного сезона усилят антитеррористическую защищенность отелей и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщал ранее Кондратьев по итогам тематического координационного совещания.
В Краснодарском крае чиновникам запретили выезд за пределы региона – губернатор