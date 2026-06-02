Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры

41-летний житель Керчи арестован по обвинению в убийстве соседа в ходе ссоры, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 02.06.2026
Житель Керчи до смерти забил соседа в ходе бытового конфликта

09:32 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 41-летний житель Керчи арестован по обвинению в убийстве соседа в ходе ссоры, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина в ходе бытового конфликта с соседом по квартире нанес ему более 20 ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Злоумышленника оперативно задержали. Свою вину в совершенном убийстве фигурант признал полностью. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
