Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить

2026-06-02T19:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Булавки, стрекот швейной машинки фоном и кусочек мела в очень темной руке, кажущийся еще более белым на контрасте. В самом центре Симферополя учатся шить студенты-медики из африканских стран. Чтобы потом, вернувшись на родину терапевтами, окулистами, кардиологами, скромно сказать: "А еще я немножечко шью".С весны на полуострове работает молодежная школа дизайна, кроя и шитья патриотической одежды "Таврида модная". Ее ученики – не только наши сограждане, но и девушки и юноши из африканских стран – в основном студенты Крымской медицинской академии, будущие врачи.Лионель Элемболо Иссамбо выкраивает для курсов шитья время между учебой и работой – статный парень подрабатывает аниматором. В Крымской медицинской академии Лионель учится на гинеколога. Рассказывает, что в Демократической республике Конго, откуда он родом, очень распространено движение стиляг SAPE – это аббревиатура с французского Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes - "Общество создателей атмосферы и элегантных людей". Шикарно и элегантно одетые молодые люди, настоящие стиляги, носят костюмы с иголочки и с безупречным вкусом подбирают к ним аксессуары. Так что тот, кто умеет шить, осо6енно мужскую одежду, всегда будет на коне.- Получается, вы вернетесь с двумя престижными у вас на родине профессиями?- Получается, что так, - не отрывая голову от выкройки отвечает Лионель.Слыша наш разговор, руководитель школы Ирина Аксаева замечает, что и в Пакистане, и в Индии самые лучшие портные – мужчины. Это в России почему-то шитье было всегда женской профессией. Она говорит, что Лионель – амбассадор школы в общежитии медицинского университета, и привел на курсы много своих друзей и подруг.- Знаете, я переживала, что у нас с ребятами будет языковой барьер, а они очень хорошо говорят по-русски, быстро схватывают.Не теряя нити нашего разговора, Ирина подходит к очередной ученице:- Смотри, если вывернуть и с этой стороны шов наметить, то лучше будет, - поправляет она темненькую девушку с копной афрокосичек на голове.В свою очередь Мишель игриво косится на Лионеля:Но мечтам суждено сбываться. Пусть и за много тысяч километров от дома. Мишель уже через два месяца после начала обучения пришла на занятие в брюках, которые от и до сшила самостоятельно. Также у нее уже есть сшитая здесь рубашка, в планах - юбка и брючный костюм.Рядом в облаке мелких черных кудрей строит свою выкройку второкурсница, тоже будущий фармацевт, Марина Сублим.Фредерик из Камеруна немного опоздал, но сразу становится к закроечному столу. Ирина Аксаева с пониманием относится к этому: учиться на медика сложно, а ученики еще и работают, чтобы снять часть груза по их пребыванию в России с родителей.Фредерик - один из старших в группе, он уже на четвертом курсе. Будет кардиохирургом. Говорит, что и в работе с сосудами, и в работе с тканью важна точность движения:- С всеми тканями нужно быть аккуратным и тщательным.Слово "тщательно" в его лексиконе нет, но я понимаю, что студент-медик имеет ввиду.Фредерик говорит, что в Камеруне также как и в Демократической Республике Конго, движение SAPE очень популярно, так что его дополнительная специальность обязательно пригодится. Ведь кроме непосредственно знаний о том, как построить выкройку и стачать детали, в школе шитья знакомят с историей моды, костюма, обучают искусству сочетания тканей и стилей.Курс, начавшийся с февраля и реализующийся при поддержке гранта от Президентского фонда культурных инициатив, закончится в октябре. В конце обучения все студенты получат сертификаты государственного образца о профессиональной переподготовке.До октября времени еще много. За эти месяцы Мишель нарисует уже взрослой рукой новые модели одежды на будущее, Марина подкопит на швейную машинку, Фредерик отточит хирургические и обычные швы, а Лионель сошьет свои первые брюки с иголочки - на зависть всем стилягам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одеждуКрымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

