Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Булавки, стрекот швейной машинки фоном и кусочек мела в очень темной руке, кажущийся еще более белым на контрасте. В самом центре Симферополя учатся шить студенты-медики из африканских стран. Чтобы потом, вернувшись на родину терапевтами, окулистами, кардиологами, скромно сказать: "А еще я немножечко шью".
С весны на полуострове работает молодежная школа дизайна, кроя и шитья патриотической одежды "Таврида модная". Ее ученики – не только наши сограждане, но и девушки и юноши из африканских стран – в основном студенты Крымской медицинской академии, будущие врачи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Лионель внимательно следит за руками учителя по шитью Ирины Аксаковой
Лионель внимательно следит за руками учителя по шитью Ирины Аксаковой
Лионель Элемболо Иссамбо выкраивает для курсов шитья время между учебой и работой – статный парень подрабатывает аниматором. В Крымской медицинской академии Лионель учится на гинеколога. Рассказывает, что в Демократической республике Конго, откуда он родом, очень распространено движение стиляг SAPE – это аббревиатура с французского Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes - "Общество создателей атмосферы и элегантных людей". Шикарно и элегантно одетые молодые люди, настоящие стиляги, носят костюмы с иголочки и с безупречным вкусом подбирают к ним аксессуары. Так что тот, кто умеет шить, осо6енно мужскую одежду, всегда будет на коне.
- Получается, вы вернетесь с двумя престижными у вас на родине профессиями?
- Получается, что так, - не отрывая голову от выкройки отвечает Лионель.
Слыша наш разговор, руководитель школы Ирина Аксаева замечает, что и в Пакистане, и в Индии самые лучшие портные – мужчины. Это в России почему-то шитье было всегда женской профессией.
Она говорит, что Лионель – амбассадор школы в общежитии медицинского университета, и привел на курсы много своих друзей и подруг.
- Знаете, я переживала, что у нас с ребятами будет языковой барьер, а они очень хорошо говорят по-русски, быстро схватывают.
Не теряя нити нашего разговора, Ирина подходит к очередной ученице:
- Смотри, если вывернуть и с этой стороны шов наметить, то лучше будет, - поправляет она темненькую девушку с копной афрокосичек на голове.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мишель еще в детстве мечтала стать дизайнером одежды
Мишель еще в детстве мечтала стать дизайнером одежды
В свою очередь Мишель игриво косится на Лионеля:
- Это он меня сюда привел. Я, когда была маленькая, мечтала стать дизайнером. У меня дома сохранилось много рисунков разных моделей одежды. А родители отдали меня учиться на фарамацевта.
Но мечтам суждено сбываться. Пусть и за много тысяч километров от дома. Мишель уже через два месяца после начала обучения пришла на занятие в брюках, которые от и до сшила самостоятельно. Также у нее уже есть сшитая здесь рубашка, в планах - юбка и брючный костюм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Марина хочет накопить на швейную машинку
Марина хочет накопить на швейную машинку
Рядом в облаке мелких черных кудрей строит свою выкройку второкурсница, тоже будущий фармацевт, Марина Сублим.
- У меня дома никто не шил, но мне стало интересно научиться. Я планирую купить швейную машинку, когда вернусь к себе в Конго. Хочу стать дизайнером, буду шить родным. Я маме сказала, что пошла учиться шитью. Она говорит, что, если это не мешает мне становиться фармацевтом, то уметь что-то делать руками – это очень хорошо.
Фредерик из Камеруна немного опоздал, но сразу становится к закроечному столу. Ирина Аксаева с пониманием относится к этому: учиться на медика сложно, а ученики еще и работают, чтобы снять часть груза по их пребыванию в России с родителей.
Фредерик - один из старших в группе, он уже на четвертом курсе. Будет кардиохирургом. Говорит, что и в работе с сосудами, и в работе с тканью важна точность движения:
- С всеми тканями нужно быть аккуратным и тщательным.
Слово "тщательно" в его лексиконе нет, но я понимаю, что студент-медик имеет ввиду.
Фредерик говорит, что в Камеруне также как и в Демократической Республике Конго, движение SAPE очень популярно, так что его дополнительная специальность обязательно пригодится. Ведь кроме непосредственно знаний о том, как построить выкройку и стачать детали, в школе шитья знакомят с историей моды, костюма, обучают искусству сочетания тканей и стилей.
Курс, начавшийся с февраля и реализующийся при поддержке гранта от Президентского фонда культурных инициатив, закончится в октябре. В конце обучения все студенты получат сертификаты государственного образца о профессиональной переподготовке.
До октября времени еще много. За эти месяцы Мишель нарисует уже взрослой рукой новые модели одежды на будущее, Марина подкопит на швейную машинку, Фредерик отточит хирургические и обычные швы, а Лионель сошьет свои первые брюки с иголочки - на зависть всем стилягам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бесплатные курсы шитья для студентов из Африки организовали в Крыму
Бесплатные курсы шитья для студентов из Африки организовали в Крыму
