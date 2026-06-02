Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
12 африканских студентов получают в Крыму профессию швей и закройщиков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Булавки, стрекот швейной машинки фоном и кусочек мела в очень темной руке, кажущийся еще более белым на контрасте. В самом центре Симферополя учатся шить студенты-медики из африканских стран. Чтобы потом, вернувшись на родину терапевтами, окулистами, кардиологами, скромно сказать: "А еще я немножечко шью".
С весны на полуострове работает молодежная школа дизайна, кроя и шитья патриотической одежды "Таврида модная". Ее ученики – не только наши сограждане, но и девушки и юноши из африканских стран – в основном студенты Крымской медицинской академии, будущие врачи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛионель внимательно следит за руками учителя по шитью Ирины Аксаковой
Лионель Элемболо Иссамбо выкраивает для курсов шитья время между учебой и работой – статный парень подрабатывает аниматором. В Крымской медицинской академии Лионель учится на гинеколога. Рассказывает, что в Демократической республике Конго, откуда он родом, очень распространено движение стиляг SAPE – это аббревиатура с французского Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes - "Общество создателей атмосферы и элегантных людей". Шикарно и элегантно одетые молодые люди, настоящие стиляги, носят костюмы с иголочки и с безупречным вкусом подбирают к ним аксессуары. Так что тот, кто умеет шить, осо6енно мужскую одежду, всегда будет на коне.
- Получается, вы вернетесь с двумя престижными у вас на родине профессиями?
- Получается, что так, - не отрывая голову от выкройки отвечает Лионель.
Слыша наш разговор, руководитель школы Ирина Аксаева замечает, что и в Пакистане, и в Индии самые лучшие портные – мужчины. Это в России почему-то шитье было всегда женской профессией.
Она говорит, что Лионель – амбассадор школы в общежитии медицинского университета, и привел на курсы много своих друзей и подруг.
- Знаете, я переживала, что у нас с ребятами будет языковой барьер, а они очень хорошо говорят по-русски, быстро схватывают.
Не теряя нити нашего разговора, Ирина подходит к очередной ученице:
- Смотри, если вывернуть и с этой стороны шов наметить, то лучше будет, - поправляет она темненькую девушку с копной афрокосичек на голове.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМишель еще в детстве мечтала стать дизайнером одежды
В свою очередь Мишель игриво косится на Лионеля:
- Это он меня сюда привел. Я, когда была маленькая, мечтала стать дизайнером. У меня дома сохранилось много рисунков разных моделей одежды. А родители отдали меня учиться на фарамацевта.
Но мечтам суждено сбываться. Пусть и за много тысяч километров от дома. Мишель уже через два месяца после начала обучения пришла на занятие в брюках, которые от и до сшила самостоятельно. Также у нее уже есть сшитая здесь рубашка, в планах - юбка и брючный костюм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарина хочет накопить на швейную машинку
Рядом в облаке мелких черных кудрей строит свою выкройку второкурсница, тоже будущий фармацевт, Марина Сублим.
- У меня дома никто не шил, но мне стало интересно научиться. Я планирую купить швейную машинку, когда вернусь к себе в Конго. Хочу стать дизайнером, буду шить родным. Я маме сказала, что пошла учиться шитью. Она говорит, что, если это не мешает мне становиться фармацевтом, то уметь что-то делать руками – это очень хорошо.
Фредерик из Камеруна немного опоздал, но сразу становится к закроечному столу. Ирина Аксаева с пониманием относится к этому: учиться на медика сложно, а ученики еще и работают, чтобы снять часть груза по их пребыванию в России с родителей.
Фредерик - один из старших в группе, он уже на четвертом курсе. Будет кардиохирургом. Говорит, что и в работе с сосудами, и в работе с тканью важна точность движения:
- С всеми тканями нужно быть аккуратным и тщательным.
Слово "тщательно" в его лексиконе нет, но я понимаю, что студент-медик имеет ввиду.
Фредерик говорит, что в Камеруне также как и в Демократической Республике Конго, движение SAPE очень популярно, так что его дополнительная специальность обязательно пригодится. Ведь кроме непосредственно знаний о том, как построить выкройку и стачать детали, в школе шитья знакомят с историей моды, костюма, обучают искусству сочетания тканей и стилей.
Курс, начавшийся с февраля и реализующийся при поддержке гранта от Президентского фонда культурных инициатив, закончится в октябре. В конце обучения все студенты получат сертификаты государственного образца о профессиональной переподготовке.
До октября времени еще много. За эти месяцы Мишель нарисует уже взрослой рукой новые модели одежды на будущее, Марина подкопит на швейную машинку, Фредерик отточит хирургические и обычные швы, а Лионель сошьет свои первые брюки с иголочки - на зависть всем стилягам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
