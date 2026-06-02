Короткая рабочая неделя началась в Крыму
2026-06-02T06:48
06:48 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится со 2 по 5 июня включительно. Дополнительный выходной день был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.
Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю православного праздника Троица, который выпал на воскресенье, 31 мая. Поэтому понедельник, 1 июня, также был выходным днем. Таким образом, начавшаяся рабочая неделя продлится со 2 по 5 июня включительно, после чего крымчан ждут два выходных дня – 6 и 7 июня.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.
