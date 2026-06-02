Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В феврале глава республики Сергей Аксенов сообщал, что филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского.
Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку

Единые учебники по русскому языку для старшеклассников поступят в школы в 2027 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы эту работу полностью организовали. Планируем, что с 1 сентября 2027 года учебники поступят в школу для 10-11-х классов", - сказал Кравцов в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
В феврале глава республики Сергей Аксенов сообщал, что филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского.
