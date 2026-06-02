Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию
Государственную регистрацию в РФ проходит разработанный в Крыму первый в стране многокомпонентный биопрепарат для питания и защиты сельскохозяйственных культур. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T08:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Государственную регистрацию в РФ проходит разработанный в Крыму первый в стране многокомпонентный биопрепарат для питания и защиты сельскохозяйственных культур. Очень полезный для растений и абсолютно безвредный для животных, он прошел успешные испытания в нескольких областях России, а в Крыму фермеры уже используют опытные образцы в хозяйствах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по научной работе НИИ СХ, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.По словам спикера, препарат нового поколения "Микробиоком-Агро", созданный специалистами Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, находится сейчас на этапе государственной регистрации.Это первый в России многокомпонентный и многофункциональный микробиологический препарат, и он обещает широко шагнуть в отечественное производство, как только пройдет регистрацию, будет внесен в реестр разрешенных в стране удобрений и наши производители смогут официально его применять, добавила она.Разработка препарата стала результатом многолетней работы микробиологов, отметила Дидович. В его составе – живые клетки четырех штаммов микроорганизмов, которые годами выделялись из почвы и ближней зоны корней растений и исследовались.Один микроорганизм помогает растению усваивать азот из воздуха. Второй, попадая в почву и размножаясь на корнях, растворяет фосфор и передает его растению, которому полезные неорганические фосфаты почвы без такой помощи недоступны.Третий микроорганизм является рост-стимулятором, он имеет очень много фитогормонов и обеспечивает успешное развитие растения. И, наконец, четвертый защищает от патогенов, в том числе тех микроорганизмов, которые угнетают растение и вызывают его гибель (плесневые грибки, бактерии и пр.), рассказала Дидович.По ее словам, крымский "Микробиоком-Агро" запатентован и уже успешно подтвердил свою эффективность в четырех регионах страны: Краснодарском и Ставропольском крае, Тамбовской и Самарской областях.Испытания проводились на девяти сельскохозяйственных культурах: пшенице, сое, рапсе, подсолнечнике, томатах и огурцах, а также капусте белокочанной, яблоне и смородине. И везде успешно.Пока препарат предлагается в жидкой форме, но в перспективе рассматривается возможность разрабатывать его на твердых носителях, сказала Дидович.Использовать "Микробиоком-Агро" можно разными способами – все регламенты применения препарата успешно отработаны, добавила она."Первое – это обработка семян, препарат разводится... Можно обрабатывать рассаду – это замачивание на несколько минут, и тем самым обогащение корневой системы. Можно добавлять в емкости для капельного орошения – есть дозы, рекомендованные под разные культуры. И можно опрыскивать этим препаратом для стимуляции роста надземную часть растения. Все отработано и имеет высокую эффективность", – отметила спикер.Она подчеркнула, что препарат нетоксичен для животных и не является дорогим: он на порядок дешевле, чем "химия" или удобрения, поэтому российские фермеры смогут получать одновременно и экономическую выгоду, и экономическую эффективность. А как экспериментальный образец он уже давно зашел на поля наших аграриев и успешно применяется, сказала специалист.
2026
В Крыму разработан первый в России уникальный многокомпонентный биопрепарат для растений
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым.
Государственную регистрацию в РФ проходит разработанный в Крыму первый в стране многокомпонентный биопрепарат для питания и защиты сельскохозяйственных культур. Очень полезный для растений и абсолютно безвредный для животных, он прошел успешные испытания в нескольких областях России, а в Крыму фермеры уже используют опытные образцы в хозяйствах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замдиректора по научной работе НИИ СХ, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
По словам спикера, препарат нового поколения "Микробиоком-Агро", созданный специалистами Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, находится сейчас на этапе государственной регистрации.
Это первый в России многокомпонентный и многофункциональный микробиологический препарат, и он обещает широко шагнуть в отечественное производство, как только пройдет регистрацию, будет внесен в реестр разрешенных в стране удобрений и наши производители смогут официально его применять, добавила она.
"Потому что в России есть комплексные препараты, 2-3 штамма, где-то они одинаковой направленности. А здесь совершенно разных "профессий" штаммы сложились и культивируются. Мы получили препарат полифункциональный, то есть обладающий разными полезными свойствами для растения. Причем он еще и повышает биологическую активность почвы", – рассказала гостья эфира.
Разработка препарата стала результатом многолетней работы микробиологов, отметила Дидович. В его составе – живые клетки четырех штаммов микроорганизмов, которые годами выделялись из почвы и ближней зоны корней растений и исследовались.
Один микроорганизм помогает растению усваивать азот из воздуха. Второй, попадая в почву и размножаясь на корнях, растворяет фосфор и передает его растению, которому полезные неорганические фосфаты почвы без такой помощи недоступны.
Третий микроорганизм является рост-стимулятором, он имеет очень много фитогормонов и обеспечивает успешное развитие растения. И, наконец, четвертый защищает от патогенов, в том числе тех микроорганизмов, которые угнетают растение и вызывают его гибель (плесневые грибки, бактерии и пр.), рассказала Дидович.
По ее словам, крымский "Микробиоком-Агро" запатентован и уже успешно подтвердил свою эффективность в четырех регионах страны: Краснодарском и Ставропольском крае, Тамбовской и Самарской областях.
Испытания проводились на девяти сельскохозяйственных культурах: пшенице, сое, рапсе, подсолнечнике, томатах и огурцах, а также капусте белокочанной, яблоне и смородине. И везде успешно.
"Растение получает комплекс полезных свойств, питание и защиту – все в одном препарате, который может использоваться на любых сельскохозяйственных культурах. Мы проверяли в садах, на ягодных культурах и везде получали хороший результат", – рассказала специалист.
Пока препарат предлагается в жидкой форме, но в перспективе рассматривается возможность разрабатывать его на твердых носителях, сказала Дидович.
Использовать "Микробиоком-Агро" можно разными способами – все регламенты применения препарата успешно отработаны, добавила она.
"Первое – это обработка семян, препарат разводится... Можно обрабатывать рассаду – это замачивание на несколько минут, и тем самым обогащение корневой системы. Можно добавлять в емкости для капельного орошения – есть дозы, рекомендованные под разные культуры. И можно опрыскивать этим препаратом для стимуляции роста надземную часть растения. Все отработано и имеет высокую эффективность", – отметила спикер.
Она подчеркнула, что препарат нетоксичен для животных и не является дорогим: он на порядок дешевле, чем "химия" или удобрения, поэтому российские фермеры смогут получать одновременно и экономическую выгоду, и экономическую эффективность. А как экспериментальный образец он уже давно зашел на поля наших аграриев и успешно применяется, сказала специалист.
