https://crimea.ria.ru/20260602/iz-kryma--vsey-rossii-unikalnyy-biopreparat-prokhodit-gosregistratsiyu-1156425207.html

Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию

Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию

Государственную регистрацию в РФ проходит разработанный в Крыму первый в стране многокомпонентный биопрепарат для питания и защиты сельскохозяйственных культур. РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T08:41

2026-06-02T08:41

2026-06-02T08:41

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110524/24/1105242430_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e4e31dfa6c34037b1d503cd9237bb96d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Государственную регистрацию в РФ проходит разработанный в Крыму первый в стране многокомпонентный биопрепарат для питания и защиты сельскохозяйственных культур. Очень полезный для растений и абсолютно безвредный для животных, он прошел успешные испытания в нескольких областях России, а в Крыму фермеры уже используют опытные образцы в хозяйствах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по научной работе НИИ СХ, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.По словам спикера, препарат нового поколения "Микробиоком-Агро", созданный специалистами Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, находится сейчас на этапе государственной регистрации.Это первый в России многокомпонентный и многофункциональный микробиологический препарат, и он обещает широко шагнуть в отечественное производство, как только пройдет регистрацию, будет внесен в реестр разрешенных в стране удобрений и наши производители смогут официально его применять, добавила она.Разработка препарата стала результатом многолетней работы микробиологов, отметила Дидович. В его составе – живые клетки четырех штаммов микроорганизмов, которые годами выделялись из почвы и ближней зоны корней растений и исследовались.Один микроорганизм помогает растению усваивать азот из воздуха. Второй, попадая в почву и размножаясь на корнях, растворяет фосфор и передает его растению, которому полезные неорганические фосфаты почвы без такой помощи недоступны.Третий микроорганизм является рост-стимулятором, он имеет очень много фитогормонов и обеспечивает успешное развитие растения. И, наконец, четвертый защищает от патогенов, в том числе тех микроорганизмов, которые угнетают растение и вызывают его гибель (плесневые грибки, бактерии и пр.), рассказала Дидович.По ее словам, крымский "Микробиоком-Агро" запатентован и уже успешно подтвердил свою эффективность в четырех регионах страны: Краснодарском и Ставропольском крае, Тамбовской и Самарской областях.Испытания проводились на девяти сельскохозяйственных культурах: пшенице, сое, рапсе, подсолнечнике, томатах и огурцах, а также капусте белокочанной, яблоне и смородине. И везде успешно.Пока препарат предлагается в жидкой форме, но в перспективе рассматривается возможность разрабатывать его на твердых носителях, сказала Дидович.Использовать "Микробиоком-Агро" можно разными способами – все регламенты применения препарата успешно отработаны, добавила она."Первое – это обработка семян, препарат разводится... Можно обрабатывать рассаду – это замачивание на несколько минут, и тем самым обогащение корневой системы. Можно добавлять в емкости для капельного орошения – есть дозы, рекомендованные под разные культуры. И можно опрыскивать этим препаратом для стимуляции роста надземную часть растения. Все отработано и имеет высокую эффективность", – отметила спикер.Она подчеркнула, что препарат нетоксичен для животных и не является дорогим: он на порядок дешевле, чем "химия" или удобрения, поэтому российские фермеры смогут получать одновременно и экономическую выгоду, и экономическую эффективность. А как экспериментальный образец он уже давно зашел на поля наших аграриев и успешно применяется, сказала специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораториюАвтохтонные сорта винограда успешно выращивают в КрымуВ Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство