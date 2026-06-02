https://crimea.ria.ru/20260602/investitsii-v-moloko-chto-dadut-krymu-novye-agropromyshlennye-kompleksy-1156535560.html

Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы

Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы

Строящиеся в Крыму за счет инвесторов два крупных агропромышленных комплекса помогут на 50 процентов покрыть собственные нужды крымчан в молоке и молочной... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T22:14

2026-06-02T22:14

2026-06-02T22:14

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму за счет инвесторов два крупных агропромышленных комплекса помогут на 50 процентов покрыть собственные нужды крымчан в молоке и молочной продукции. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его словам, речь о двух молочно-товарных комплексах в Первомайском и Раздольненском районах.Он уточнил, что сейчас комплексы подключают к сетям электро- и газоснабжения и решают вопрос транспортной доступности."Специалистам "Крымэнерго" и "Крымгазсети" поручено проработать технические решения и представить соответствующие предложения", – добавил Гоцанюк.Он добавил, что общий объем вложений в агропромышленный комплекс Крыма в 2025 году превысил 3 млрд рублей, что подтверждает растущий интерес бизнеса к региону.Инвесторы вложили в Крым 2 триллиона рублейВ мае начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук сообщил, что в Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что, по его словам, положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктовКак "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокоматКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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