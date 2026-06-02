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Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы - РИА Новости Крым, 02.06.2026
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Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
Строящиеся в Крыму за счет инвесторов два крупных агропромышленных комплекса помогут на 50 процентов покрыть собственные нужды крымчан в молоке и молочной... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T22:14
2026-06-02T22:14
крым
юрий гоцанюк
сельское хозяйство
молоко
животноводство
животноводство в крыму
новости крыма
инвестиции
первомайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму за счет инвесторов два крупных агропромышленных комплекса помогут на 50 процентов покрыть собственные нужды крымчан в молоке и молочной продукции. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его словам, речь о двух молочно-товарных комплексах в Первомайском и Раздольненском районах.Он уточнил, что сейчас комплексы подключают к сетям электро- и газоснабжения и решают вопрос транспортной доступности."Специалистам "Крымэнерго" и "Крымгазсети" поручено проработать технические решения и представить соответствующие предложения", – добавил Гоцанюк.Он добавил, что общий объем вложений в агропромышленный комплекс Крыма в 2025 году превысил 3 млрд рублей, что подтверждает растущий интерес бизнеса к региону.Инвесторы вложили в Крым 2 триллиона рублейВ мае начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук сообщил, что в Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что, по его словам, положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктовКак "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокоматКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове
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крым, юрий гоцанюк, сельское хозяйство, молоко, животноводство, животноводство в крыму, новости крыма, инвестиции, первомайский район, раздольненский район крыма
Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы

В Крыму за счет инвесторов строят два крупных молочных комплекса на 4 тысячи коров

22:14 02.06.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаПродукты
Продукты
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Строящиеся в Крыму за счет инвесторов два крупных агропромышленных комплекса помогут на 50 процентов покрыть собственные нужды крымчан в молоке и молочной продукции. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, речь о двух молочно-товарных комплексах в Первомайском и Раздольненском районах.
"Сегодня Крым производит около 198 тысяч тонн молока в год, обеспечивая собственные нужды менее чем на 40%. Новые комплексы, каждый из которых рассчитан на 4 тысячи голов дойного стада, позволят региону приблизиться к целевому показателю 50% и выше", – сообщил Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что сейчас комплексы подключают к сетям электро- и газоснабжения и решают вопрос транспортной доступности.
"Специалистам "Крымэнерго" и "Крымгазсети" поручено проработать технические решения и представить соответствующие предложения", – добавил Гоцанюк.
Он добавил, что общий объем вложений в агропромышленный комплекс Крыма в 2025 году превысил 3 млрд рублей, что подтверждает растущий интерес бизнеса к региону.
Инвесторы вложили в Крым 2 триллиона рублей
В мае начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук сообщил, что в Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что, по его словам, положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике.
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Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
 
КрымЮрий ГоцанюкСельское хозяйствоМолокоЖивотноводствоЖивотноводство в КрымуНовости КрымаИнвестицииПервомайский районРаздольненский район Крыма
 
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