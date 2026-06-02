Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260602/investitsii-na-30-milliardov-krym-podpishet-memorandum-na-pmef-1156519648.html
Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) парламент Крыма подпишет меморандум с банком "Россия" о взаимодействии... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T13:38
2026-06-02T13:38
пмэф
новости крыма
экономика крыма
государственный совет рк (госсовет)
инвестиции
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95a142192dd1a4ef13c9ac626f2c3eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) парламент Крыма подпишет меморандум с банком "Россия" о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития инвестиционного климата в республике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя Государственного совета Крыма.Меморандум предусматривает сотрудничество сторон, направленное на содействие привлечению инвестиций в экономику Крыма, поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, развитие банковской и финансовой инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов в различных сферах.В рамках реализации меморандума банк выражает намерение обеспечить финансирование и участие в инвестпроектах в Крым в общем объеме до 30 миллиардов рублей в период 2026-2030 годов.Финансирование предполагается направить на развитие туристско-рекреационного комплекса, модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, реализацию проектов жилищного строительства, поддержку агропромышленного комплекса, развитие промышленного производства, реализацию социальных и инфраструктурных проектов.XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Ожидается, что в работе форума примут участие более 20 тысяч участников из 140 стран. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с программной речью. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – новая модель глобальной экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149749994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63d34992ac7f2df7ed0ec46e88d22a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, новости крыма, экономика крыма, государственный совет рк (госсовет), инвестиции
Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ

Крым на ПМЭФ подпишет меморандум о привлечении 30 млрд рублей инвестиций

13:38 02.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистерский портфель
Министерский портфель - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) парламент Крыма подпишет меморандум с банком "Россия" о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития инвестиционного климата в республике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя Государственного совета Крыма.
Меморандум предусматривает сотрудничество сторон, направленное на содействие привлечению инвестиций в экономику Крыма, поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, развитие банковской и финансовой инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов в различных сферах.
В рамках реализации меморандума банк выражает намерение обеспечить финансирование и участие в инвестпроектах в Крым в общем объеме до 30 миллиардов рублей в период 2026-2030 годов.
Финансирование предполагается направить на развитие туристско-рекреационного комплекса, модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, реализацию проектов жилищного строительства, поддержку агропромышленного комплекса, развитие промышленного производства, реализацию социальных и инфраструктурных проектов.
XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Ожидается, что в работе форума примут участие более 20 тысяч участников из 140 стран. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с программной речью. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – новая модель глобальной экономики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПМЭФНовости КрымаЭкономика КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Инвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Более 500 атак: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонской области
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:01Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
14:52Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуацию
14:44Массированный удар по Украине разрушил около 20 военных заводов и предприятий
14:34"Пустите Дуньку в Европу!": 150 лет со дня рождения Константина Тренева
14:23Альпинист сорвался с горы под Севастополем
14:07Почти 30 улиц Симферополя обесточены
13:51Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
13:38Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
13:22В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВО
13:14"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
12:59СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
12:56ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма
12:49Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусы
12:40Задержка поездов в Крым и из Крыма - актуальные данные
12:37В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО
12:24Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
Лента новостейМолния