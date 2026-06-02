Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ

2026-06-02T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) парламент Крыма подпишет меморандум с банком "Россия" о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития инвестиционного климата в республике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе председателя Государственного совета Крыма.Меморандум предусматривает сотрудничество сторон, направленное на содействие привлечению инвестиций в экономику Крыма, поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, развитие банковской и финансовой инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов в различных сферах.В рамках реализации меморандума банк выражает намерение обеспечить финансирование и участие в инвестпроектах в Крым в общем объеме до 30 миллиардов рублей в период 2026-2030 годов.Финансирование предполагается направить на развитие туристско-рекреационного комплекса, модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, реализацию проектов жилищного строительства, поддержку агропромышленного комплекса, развитие промышленного производства, реализацию социальных и инфраструктурных проектов.XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Ожидается, что в работе форума примут участие более 20 тысяч участников из 140 стран. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с программной речью. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – новая модель глобальной экономики.

