https://crimea.ria.ru/20260602/fsb-sorvala-operatsiyu-inostrannykh-spetssluzhb-po-proslushke-rossiyskikh-gossluzhaschikh-1156508044.html
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих - РИА Новости Крым, 02.06.2026
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
ФСБ раскрыла операцию иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения для прослушивания смартфонов высокопоставленных российских... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T07:57
2026-06-02T07:57
2026-06-02T08:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111245/16/1112451682_0:322:2951:1982_1920x0_80_0_0_0569329d39f61def40d5a8c7a176a290.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла операцию иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения для прослушивания смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения", - приводит сообщение РИА Новости.По данным ФСБ, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, отметили в ведомстве.Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о неправомерным доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111245/16/1112451682_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_4270f8056ecbc8905c3bb34787163346.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, новости, безопасность
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке высокопоставленных госслужащих РФ
07:57 02.06.2026 (обновлено: 08:01 02.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла операцию иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения для прослушивания смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения", - приводит сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".
Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, отметили в ведомстве.
"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", - говорится в сообщении.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о неправомерным доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Следствие продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.