ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих - РИА Новости Крым, 02.06.2026
ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
07:57 02.06.2026 (обновлено: 08:01 02.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла операцию иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения для прослушивания смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения", - приводит сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".
Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, отметили в ведомстве.
"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", - говорится в сообщении.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о неправомерным доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Следствие продолжается.
