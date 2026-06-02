ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T07:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла операцию иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения для прослушивания смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения", - приводит сообщение РИА Новости.По данным ФСБ, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, отметили в ведомстве.Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о неправомерным доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

