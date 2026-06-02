Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
Под Петербургом в лобовом столкновении иномарок погибли двое детей и двое взрослых

18:43 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в лобовом столкновении двух автомобилей на трассе А-114 в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"Поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей – Renault Duster и Audi. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
Еще два человека пострадали. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Накануне в Ростовской области при столкновении легковушки с деревом погибли три человека, еще двое получили различные травмы.
