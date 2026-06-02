Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
2026-06-02T17:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Девять загородных лагерей Крыма и Севастополя приняли на отдых в первую смену более двух тысяч севастопольских школьников. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.Он уточнил, что этим летом дети будут отдыхать в девяти лагерях на территории полуострова. В их числе "Ласпи", "Горный", "Алькадар", "Парус", "Чайка", "Звездный", "Арт-Квест", "Жемчужина" и "Корсунь".Для детей подготовили шесть тематических смен: "Гордись и береги", "Время первых", "Юный моряк", "В дружбе народов – единство России", "Юнармейские нормативы", а также "Спорт – норма жизни", поделился губернатор.С 1 июня в Республике Крым начали работать 36 загородных оздоровительных лагерей, 358 пришкольных и 30 лагерей труда и отдыха, сообщала ранее министр образования республики Валентина Лаврик.Всего в Крыму планируется оздоровить этим летом свыше 61 тысячи юных крымчан. При этом за счет средств бюджета Крыма будут приобретены 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.
В Крыму и Севастополе стартовала летняя оздоровительная кампания в детских лагерях
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Девять загородных лагерей Крыма и Севастополя приняли на отдых в первую смену более двух тысяч севастопольских школьников. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
"Стартовала летняя оздоровительная кампания для севастопольских школьников. Сегодня больше двух тысяч ребят отправились на первую смену в загородные лагеря Севастополя и Крыма", – сообщил он в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что этим летом дети будут отдыхать в девяти лагерях на территории полуострова. В их числе "Ласпи", "Горный", "Алькадар", "Парус", "Чайка", "Звездный", "Арт-Квест", "Жемчужина" и "Корсунь".
Для детей подготовили шесть тематических смен: "Гордись и береги", "Время первых", "Юный моряк", "В дружбе народов – единство России", "Юнармейские нормативы", а также "Спорт – норма жизни", поделился губернатор.
"Всего за лето планируем оздоровить 8 745 севастопольских детей. Часть ребят проведет каникулы в пришкольных лагерях, остальные будут отдыхать в загородных оздоровительных лагерях", – добавил Развожаев.
С 1 июня в Республике Крым начали работать
36 загородных оздоровительных лагерей, 358 пришкольных и 30 лагерей труда и отдыха, сообщала ранее министр образования республики Валентина Лаврик.
Всего в Крыму планируется оздоровить
этим летом свыше 61 тысячи юных крымчан. При этом за счет средств бюджета Крыма будут приобретены 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.
