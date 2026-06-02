Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря

Девять загородных лагерей Крыма и Севастополя приняли на отдых в первую смену более двух тысяч севастопольских школьников. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Девять загородных лагерей Крыма и Севастополя приняли на отдых в первую смену более двух тысяч севастопольских школьников. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.Он уточнил, что этим летом дети будут отдыхать в девяти лагерях на территории полуострова. В их числе "Ласпи", "Горный", "Алькадар", "Парус", "Чайка", "Звездный", "Арт-Квест", "Жемчужина" и "Корсунь".Для детей подготовили шесть тематических смен: "Гордись и береги", "Время первых", "Юный моряк", "В дружбе народов – единство России", "Юнармейские нормативы", а также "Спорт – норма жизни", поделился губернатор.С 1 июня в Республике Крым начали работать 36 загородных оздоровительных лагерей, 358 пришкольных и 30 лагерей труда и отдыха, сообщала ранее министр образования республики Валентина Лаврик.Всего в Крыму планируется оздоровить этим летом свыше 61 тысячи юных крымчан. При этом за счет средств бюджета Крыма будут приобретены 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасностиПляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещенияРост на 10%: каким будет турпоток в Крыму в этом году - Константинов

