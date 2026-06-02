Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуацию - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Об этом... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.Аксенов также сообщил, что в среду на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

