Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуацию - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуацию
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Об этом... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T14:52
Проблема с топливом в Крыму находится на контроле президента Путина – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация, связанная с дефицитом автомобильного топлива на полуострове, находится на контроле у президента Владимира Владимировича Путина, который дал соответствующие поручения для ее решения профильным ведомствам", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.
"Ситуацию держу на контроле и лично читаю все обращения граждан. К сожалению, в настоящее время в условиях проведения СВО не вся информация может быть размещена в публичном поле", - добавил глава республики.
Аксенов также сообщил, что в среду на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.
Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
