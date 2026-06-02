Что происходит с топливом на Кубани
2026-06-02T16:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае нет проблем с бензином на автозаправочных станциях, топливо имеется в наличии и находится в свободной продаже. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.Там добавили, что ситуацию с наличием топлива на АЗС региона контролирует министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. В случае выявления дефицита будут приняты необходимые меры.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам - без ограничений по объему. Аналогичная ситуация и в Севастополе. Проблема с дефицитом топлива на полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина в Крыму - Аксенов оценил ситуациюБензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблемуНовости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
На Кубани автомобильное топливо на АЗС присутствует в полном объеме - оперштаб