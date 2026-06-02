https://crimea.ria.ru/20260602/chetyre-krymskikh-goroda-voshli-v-top-10-napravleniy-dlya-otdykha-s-detmi-1156479901.html
Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне. Такие данные приводит российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T11:52
2026-06-02T11:52
2026-06-02T11:52
новости крыма
ялта
феодосия
евпатория
алушта
крым
детский отдых
рейтинг
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668936_0:532:2695:2048_1920x0_80_0_0_dbcf18a8b3b9af10094a22eedc76cf09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.В Сочи отдых с детьми в среднем стоит 5026 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге – 7009 рублей, в Анапе – 5803 рубля.Далее следуют Геленджик – 6461 рубль за сутки, Ялта – 6161 рубль, Феодосия – 4721 рубль, Москва – 6139 рублей, Евпатория – 4357 рублей, Алушта – 6494 рубля, замыкает топ-10 Ейск – 4158 рублей за сутки.Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкойРезкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнееОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
ялта
феодосия
евпатория
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668936_0:14:2695:2035_1920x0_80_0_0_2ca72bde4674d492a81dae31a54f486d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ялта, феодосия, евпатория, алушта, крым, детский отдых, рейтинг
Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми в июне