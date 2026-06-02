Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне. Такие данные приводит российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 02.06.2026
11:52 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для детского отдыха в июне. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Сочи, собравший 15% всех бронирований с детьми, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа (8% и 5% бронирований с детьми соответственно)", – сообщили аналитики сервиса.
В Сочи отдых с детьми в среднем стоит 5026 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге – 7009 рублей, в Анапе – 5803 рубля.
Далее следуют Геленджик – 6461 рубль за сутки, Ялта – 6161 рубль, Феодосия – 4721 рубль, Москва – 6139 рублей, Евпатория – 4357 рублей, Алушта – 6494 рубля, замыкает топ-10 Ейск – 4158 рублей за сутки.
Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.
