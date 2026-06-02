https://crimea.ria.ru/20260602/chem-dlya-armenii-chrevato-ogranichenie-eksporta-ee-tovarov-v-rossiyu--mnenie-1156519285.html

Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение

Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение

Переориентация с России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Европу грозит Армении полным обрушением экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T20:49

2026-06-02T20:49

2026-06-02T20:49

армения

россия

экономика

европейский союз (ес)

павел шипилин

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Переориентация с России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Европу грозит Армении полным обрушением экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне стало известно, что со 2 июня только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию. Решение приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции от всех остальных армянских компаний принял Россельхознадзор по результатам инспекции. Кроме того, со 2 июня введены ограничения на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, а также на транзит такого товара в государства-члены ЕАЭС.По словам Шипилина, 97% экспорта Армении ориентировано на Россию – на юг свои товары Ереван продавать не может: "там всего этого с избытком"."Армения целиком и полностью зависит от России. Все, что она (Армения – ред.) производит, – все эти косточковые и бескосточковые, какие-то форели, минералка, еще что-то, – все это может понадобиться только России, только она может это потребить. Но если исчезнут нектарины или персики из Армении, то Россия этого не заметит", – сказал Шипилин.И введенные ограничения на поставки товаров из Армении, по его мнению, помимо всего прочего, призваны дать понять Еревану, чем чревата его возможная переориентация на Европу, где армянские товары, не обладающие уникальностью, никому не нужны.Он отметил, что Армения имеет многотысячелетнюю историю государственности, и у армян "инстинкт самосохранения должен быть доведен до каких-то невообразимых высот". И выразил надежду на то, что мудрость жизненного опыта армянской нации и не позволят Армении вести себя беспечно.Как заявил спикер Госдумы ФР Вячеслав Володин, премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от населения Армении реальную цену разрыва с ЕАЭС. По его словам, в случае выхода из Евразийского экономического союза газ для населения подорожает в четыре раза, резко сократятся денежные переводы из России, будут аннулированы миграционные льготы для граждан Армении, трудоустройство будет доступно только по патентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, россия, экономика, европейский союз (ес), павел шипилин, мнения