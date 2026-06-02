Рейтинг@Mail.ru
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/chem-dlya-armenii-chrevato-ogranichenie-eksporta-ee-tovarov-v-rossiyu--mnenie-1156519285.html
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
Переориентация с России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Европу грозит Армении полным обрушением экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T20:49
2026-06-02T20:49
армения
россия
экономика
европейский союз (ес)
павел шипилин
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156519160_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2293da6e9ee1c875fe7256831f8ea566.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Переориентация с России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Европу грозит Армении полным обрушением экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне стало известно, что со 2 июня только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию. Решение приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции от всех остальных армянских компаний принял Россельхознадзор по результатам инспекции. Кроме того, со 2 июня введены ограничения на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, а также на транзит такого товара в государства-члены ЕАЭС.По словам Шипилина, 97% экспорта Армении ориентировано на Россию – на юг свои товары Ереван продавать не может: "там всего этого с избытком"."Армения целиком и полностью зависит от России. Все, что она (Армения – ред.) производит, – все эти косточковые и бескосточковые, какие-то форели, минералка, еще что-то, – все это может понадобиться только России, только она может это потребить. Но если исчезнут нектарины или персики из Армении, то Россия этого не заметит", – сказал Шипилин.И введенные ограничения на поставки товаров из Армении, по его мнению, помимо всего прочего, призваны дать понять Еревану, чем чревата его возможная переориентация на Европу, где армянские товары, не обладающие уникальностью, никому не нужны.Он отметил, что Армения имеет многотысячелетнюю историю государственности, и у армян "инстинкт самосохранения должен быть доведен до каких-то невообразимых высот". И выразил надежду на то, что мудрость жизненного опыта армянской нации и не позволят Армении вести себя беспечно.Как заявил спикер Госдумы ФР Вячеслав Володин, премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от населения Армении реальную цену разрыва с ЕАЭС. По его словам, в случае выхода из Евразийского экономического союза газ для населения подорожает в четыре раза, резко сократятся денежные переводы из России, будут аннулированы миграционные льготы для граждан Армении, трудоустройство будет доступно только по патентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
армения
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156519160_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_2709721dca77c480c2a9715ba0c1248a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, россия, экономика, европейский союз (ес), павел шипилин, мнения
Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение

Переориентация от России на Европу грозит Армении полным обрушением экономики - эксперт

20:49 02.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкМагазин "Продукты из Армении" на территории Преображенского рынка в Москве.
Магазин Продукты из Армении на территории Преображенского рынка в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Переориентация с России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Европу грозит Армении полным обрушением экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне стало известно, что со 2 июня только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию. Решение приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции от всех остальных армянских компаний принял Россельхознадзор по результатам инспекции. Кроме того, со 2 июня введены ограничения на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, а также на транзит такого товара в государства-члены ЕАЭС.
По словам Шипилина, 97% экспорта Армении ориентировано на Россию – на юг свои товары Ереван продавать не может: "там всего этого с избытком".
"Армения целиком и полностью зависит от России. Все, что она (Армения – ред.) производит, – все эти косточковые и бескосточковые, какие-то форели, минералка, еще что-то, – все это может понадобиться только России, только она может это потребить. Но если исчезнут нектарины или персики из Армении, то Россия этого не заметит", – сказал Шипилин.
И введенные ограничения на поставки товаров из Армении, по его мнению, помимо всего прочего, призваны дать понять Еревану, чем чревата его возможная переориентация на Европу, где армянские товары, не обладающие уникальностью, никому не нужны.

"Евросоюзовские конкуренты не пустят армянские товары к себе. Ни в коем случае. Они Турцию замордовали, которая то же может производить, при этом гораздо ближе находится по ценностям, она член НАТО и так далее... И мы сейчас, я думаю, демонстрируем Армении, что произойдет, если вдруг они переориентируются на ЕС. А произойдет ужасное обрушение экономики", – считает политолог.

Он отметил, что Армения имеет многотысячелетнюю историю государственности, и у армян "инстинкт самосохранения должен быть доведен до каких-то невообразимых высот". И выразил надежду на то, что мудрость жизненного опыта армянской нации и не позволят Армении вести себя беспечно.
Как заявил спикер Госдумы ФР Вячеслав Володин, премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от населения Армении реальную цену разрыва с ЕАЭС. По его словам, в случае выхода из Евразийского экономического союза газ для населения подорожает в четыре раза, резко сократятся денежные переводы из России, будут аннулированы миграционные льготы для граждан Армении, трудоустройство будет доступно только по патентам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС
Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС
Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
 
АрменияРоссияЭкономикаЕвропейский Союз (ЕС)Павел ШипилинМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
22:26Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
22:22Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов
22:14Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
21:52Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
21:26В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
21:08В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
20:49Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
20:31Над Крымом сбили беспилотники
20:16Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
19:59Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
19:36Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
19:32Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
19:21Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
19:12Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
19:03Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
18:52В Луганской Народной Республике переименовали МЧС
18:43Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
18:39Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
Лента новостейМолния