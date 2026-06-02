Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новые регионы россии, происшествия, новости
15:19 02.06.2026 (обновлено: 15:20 02.06.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за четыре дня нанесли более 500 ударов по Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, ранения получили не менее 20 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние четверо суток в результате обстрелов и атак БПЛА со стороны киевского режима погибли два человека, пострадали не менее 20 мирных жителей Херсонской области... Противник нанес десятки артиллерийских ударов и совершил более 500 атак беспилотниками по населенным пунктам Херсонской области", – сообщил Сальдо в своем канале в МАКС.

Кроме того, на дороге Виноградовка – Тарасовка в результате сброса с БПЛА погиб мужчина,. В Алешках пострадали двое мирных жителей. В Костогрызово ранения получили две женщины. В Малой Лепетихе беспилотник атаковал легковой автомобиль – пострадал мужчина. В Великой Лепетихе удар БПЛА пришелся по мотоциклу – ранен подросток, глава региона.
На трассе Р-280 Новороссия украинские беспилотники неоднократно атаковали гражданский транспорт, в результате чего ранения за указанный период получил водитель грузового автомобиля.
Также на автодороге Голая Пристань – Гладковка пострадал мирный житель, а на трассе Скадовск – Лазурное ранения получила пассажирка рейсового автобуса, отметил Сальдо.
"В Рыбальчем Голопристанского округа беспилотник ранил женщину. На дороге Бехтеры – Новая Збурьевка в результате атаки БПЛА пострадали мужчина и ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – добавил Сальдо.
По его совам, под ударами ВСУ в течение минувших четырех суток были также Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Раденск, Солонцы, Крынки, Новая и Старая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Таврийск, Бехтеры, Рыбальче, Каховка, Малокаховка, Константиновка и прочие населенные пункты.
В ходе вражеских атак повреждения получили многоквартирные и частные дома и автомобили, а также здание почты, школьные и хозяйственные объекты, объекты связи и энергетической инфраструктуры и склады, уточнил Сальдо.
31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли 35 мирных россиян, среди них трое детей, ранения получили свыше 180 человек.
