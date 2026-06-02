Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины

ВСУ за четыре дня нанесли более 500 ударов по Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, ранения получили... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T15:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за четыре дня нанесли более 500 ударов по Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, ранения получили не менее 20 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, на дороге Виноградовка – Тарасовка в результате сброса с БПЛА погиб мужчина,. В Алешках пострадали двое мирных жителей. В Костогрызово ранения получили две женщины. В Малой Лепетихе беспилотник атаковал легковой автомобиль – пострадал мужчина. В Великой Лепетихе удар БПЛА пришелся по мотоциклу – ранен подросток, глава региона.Также на автодороге Голая Пристань – Гладковка пострадал мирный житель, а на трассе Скадовск – Лазурное ранения получила пассажирка рейсового автобуса, отметил Сальдо."В Рыбальчем Голопристанского округа беспилотник ранил женщину. На дороге Бехтеры – Новая Збурьевка в результате атаки БПЛА пострадали мужчина и ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – добавил Сальдо.По его совам, под ударами ВСУ в течение минувших четырех суток были также Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Раденск, Солонцы, Крынки, Новая и Старая Збурьевка, Новая Каховка, Днепряны, Таврийск, Бехтеры, Рыбальче, Каховка, Малокаховка, Константиновка и прочие населенные пункты.В ходе вражеских атак повреждения получили многоквартирные и частные дома и автомобили, а также здание почты, школьные и хозяйственные объекты, объекты связи и энергетической инфраструктуры и склады, уточнил Сальдо.31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли 35 мирных россиян, среди них трое детей, ранения получили свыше 180 человек.

