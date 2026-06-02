Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/boeviki-vsu-ubili-troikh-detey-i-32-vzroslykh-mirnykh-rossiyanina-za-nedelyu-1156507383.html
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T07:39
2026-06-02T07:39
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости сво
атаки всу
обстрелы всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156507561_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_9d0b93a7b9fcaa858a1f1d9275d7b078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самыми трагическими в МИДе назвали последствия, зафиксированные в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары дронов привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.При помощи беспилотников противник дистанционно минировал гражданские объекты, закладывал взрывчатку в черте сел и городов, а также на участках федеральной трассы "Новороссия".Кроме того, он напомнил, что киевский режим открыто перешел к актам ядерного терроризма. Боевики Зеленского целенаправленно били по Запорожской АЭС, украинский дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока №6 и транспортный цех, добавили в пресс-службе.Так, 31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке. Также 31 мая массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Известно, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. 29 мая боевики ВСУ совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. 28 мая трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщал глава региона Денис Пушилин.27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. В тот же день боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро, информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее сообщалось, что с 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - СальдоВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СКБуданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156507561_145:0:1012:650_1920x0_80_0_0_47d27060558124b3ba7d7c5812069101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, атаки всу, обстрелы всу, новости
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю

Из-за атак ВСУ за неделю погибли 35 мирных россиян и 182 получили ранения – МИД

07:39 02.06.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирному населению
Последствия атак ВСУ по мирному населению
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю с 25 по 31 мая от обстрелов украинских нацистов пострадали 217 мирных жителей: погибли 35 человек, в том числе трое несовершеннолетних, ранены 182 человека, в том числе восемь детей. Всего по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили не менее 3 754 боеприпасов", - написал он в своем канале в МАКС.
Самыми трагическими в МИДе назвали последствия, зафиксированные в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары дронов привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.
"Киевские боевики сознательно эскалировали ситуацию, увеличивая число, главным образом дронных ударов по гражданским объектам, значимым гражданским автодорогам, объектам энергетической и промышленной инфраструктуры", - подчеркнул Мирошник.
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирному населению
Последствия атак ВСУ по мирному населению
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Последствия атак ВСУ по мирному населению
При помощи беспилотников противник дистанционно минировал гражданские объекты, закладывал взрывчатку в черте сел и городов, а также на участках федеральной трассы "Новороссия".
Кроме того, он напомнил, что киевский режим открыто перешел к актам ядерного терроризма. Боевики Зеленского целенаправленно били по Запорожской АЭС, украинский дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока №6 и транспортный цех, добавили в пресс-службе.
Так, 31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке. Также 31 мая массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Известно, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. 29 мая боевики ВСУ совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. 28 мая трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщал глава региона Денис Пушилин.
27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. В тот же день боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро, информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что с 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
 
Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости СВОАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию
08:29Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили
08:23Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
08:15Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров
07:57ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
07:48Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок
07:39Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
07:27ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
07:04В Крыму сняли беспилотную опасность
06:53В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:48Короткая рабочая неделя началась в Крыму
06:29На Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
06:21Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам
06:00В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку
05:56Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
05:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:07Совещание по Старобельску и ситуация с бензином в Крыму и Севастополе: главное за день
22:55Едут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей Европы
Лента новостейМолния