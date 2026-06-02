Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 35 мирных россиян и 182 получили ранения – МИД
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирному населению
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю с 25 по 31 мая от обстрелов украинских нацистов пострадали 217 мирных жителей: погибли 35 человек, в том числе трое несовершеннолетних, ранены 182 человека, в том числе восемь детей. Всего по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили не менее 3 754 боеприпасов", - написал он в своем канале в МАКС.
Самыми трагическими в МИДе назвали последствия, зафиксированные в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары дронов привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.
"Киевские боевики сознательно эскалировали ситуацию, увеличивая число, главным образом дронных ударов по гражданским объектам, значимым гражданским автодорогам, объектам энергетической и промышленной инфраструктуры", - подчеркнул Мирошник.
При помощи беспилотников противник дистанционно минировал гражданские объекты, закладывал взрывчатку в черте сел и городов, а также на участках федеральной трассы "Новороссия".
Кроме того, он напомнил, что киевский режим открыто перешел к актам ядерного терроризма. Боевики Зеленского целенаправленно били по Запорожской АЭС, украинский дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока №6 и транспортный цех, добавили в пресс-службе.
Так, 31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке. Также 31 мая массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Известно, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. 29 мая боевики ВСУ совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. 28 мая трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщал глава региона Денис Пушилин.
27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. В тот же день боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро, информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что с 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения.
