Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю

За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион...

2026-06-02T07:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. За неделю от рук ВСУ погибли 35 мирных россиян, в том числе трое детей, ранены более 180 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самыми трагическими в МИДе назвали последствия, зафиксированные в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары дронов привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.При помощи беспилотников противник дистанционно минировал гражданские объекты, закладывал взрывчатку в черте сел и городов, а также на участках федеральной трассы "Новороссия".Кроме того, он напомнил, что киевский режим открыто перешел к актам ядерного терроризма. Боевики Зеленского целенаправленно били по Запорожской АЭС, украинский дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока №6 и транспортный цех, добавили в пресс-службе.Так, 31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщал, что маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского дрона по многоэтажке. Также 31 мая массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Известно, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. 29 мая боевики ВСУ совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. 28 мая трое сотрудников предприятия "Вода Донбасса" погибли, один тяжело ранен в результате атаки ВСУ по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в ДНР, сообщал глава региона Денис Пушилин.27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. В тот же день боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро, информировал глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее сообщалось, что с 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения.

