Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Проблема нехватки бензина в Крыму обсуждалась в ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой республики Сергеем Аксеновым. Как сообщил руководитель региона, решение данного вопроса является приоритетным направлением работы.

"Из приоритетных направлений работы на ближайший период отдельное внимание уделили решению задач по бесперебойному обеспечению Крыма топливом", - написал Аксенов в своем канале в МАКС по итогам встречи с Хуснуллиным.

Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
