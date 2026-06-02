Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Проблема нехватки бензина в Крыму обсуждалась в ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой республики Сергеем Аксеновым. Как сообщил руководитель региона, решение данного вопроса является приоритетным направлением работы.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонамСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мостРазвожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива

