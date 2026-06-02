Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/armiya-rossii-nanesla-massirovannyy-udar-po-oboronnym-predpriyatiyam-ukrainy-1156508865.html
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T08:46
2026-06-02T08:54
новости сво
удары по украине
украина
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b14b3cc321204f80cd61049d463a1d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в МО.Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях, на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях.Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске заявил, что наказание для преступников, совершивших это преступление, будет неотвратимым. По словам российского лидера, верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, и это их выбор. Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Он заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотниковБуданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_315:0:1280:724_1920x0_80_0_0_36265d09e2f4f989df63e0f856935026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины

Российские войска нанесли массированный удар по оборонным предприятиям на Украине

08:46 02.06.2026 (обновлено: 08:54 02.06.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в МО.
Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях, на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске заявил, что наказание для преступников, совершивших это преступление, будет неотвратимым. По словам российского лидера, верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, и это их выбор. Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Он заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.
Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
 
Новости СВОУдары по УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
11:52Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
11:38В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин
11:27В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков
11:22Часть Евпатории осталась без света
11:14Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
11:08Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
10:55Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
10:44В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
10:40В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
10:31Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
10:19Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
10:10Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
09:58Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
09:46В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
09:32Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры
09:25В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
09:13В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
09:00Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
Лента новостейМолния