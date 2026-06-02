Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
08:46 02.06.2026 (обновлено: 08:54 02.06.2026)
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в МО.
Взрывы прогремели в ночь на вторник в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Хмельницокм и Николаеве. Пожары зафиксированы в нежилых зданиях, на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске заявил, что наказание для преступников, совершивших это преступление, будет неотвратимым. По словам российского лидера, верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, и это их выбор. Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Он заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.
Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
