Альпинист сорвался с горы под Севастополем
2026-06-02T14:23
Альпинист сорвался с горы под Севастополем

14:23 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Из-за этого шедший первым в связке альпинист потерял равновесие и рухнул вниз. Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на верёвках, не долетев до земли", - рассказал он.
На выручку пострадавшему оперативно направились сотрудники Спасательной службы Севастополя и специалисты МЧС России по Республике Крым. Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы.
"Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи. Сработать быстро спасателям удалось во многом благодаря самим альпинистам: те заранее сообщили о маршруте, что очень помогло в поисках. Этот случай — лучшее напоминание о том, почему стоит регистрировать свои выходы", - заключил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.
