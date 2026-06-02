Альпинист сорвался с горы под Севастополем

В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T14:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.На выручку пострадавшему оперативно направились сотрудники Спасательной службы Севастополя и специалисты МЧС России по Республике Крым. Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. "Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи. Сработать быстро спасателям удалось во многом благодаря самим альпинистам: те заранее сообщили о маршруте, что очень помогло в поисках. Этот случай — лучшее напоминание о том, почему стоит регистрировать свои выходы", - заключил Развожаев.Ранее сообщалось, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.

