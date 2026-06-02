https://crimea.ria.ru/20260602/alpinist-sorvalsya-s-gory-pod-sevastopolem-1156521889.html
Альпинист сорвался с горы под Севастополем
Альпинист сорвался с горы под Севастополем - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Альпинист сорвался с горы под Севастополем
В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T14:23
2026-06-02T14:23
2026-06-02T14:23
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156521287_100:0:900:450_1920x0_80_0_0_b4cc755c4da32ee05fc48b784ac58a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.На выручку пострадавшему оперативно направились сотрудники Спасательной службы Севастополя и специалисты МЧС России по Республике Крым. Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. "Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи. Сработать быстро спасателям удалось во многом благодаря самим альпинистам: те заранее сообщили о маршруте, что очень помогло в поисках. Этот случай — лучшее напоминание о том, почему стоит регистрировать свои выходы", - заключил Развожаев.Ранее сообщалось, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на горе Бойка заблудился туристПод Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажкуВ Крыму альпинист сорвался с горы Сокол
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156521287_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_1461ab83312cf7d70804313e41d37c07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Альпинист сорвался с горы под Севастополем
Альпинист сорвался с горы под Севастополем - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая, его эвакуировали с опасного участка и передали медикам. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Из-за этого шедший первым в связке альпинист потерял равновесие и рухнул вниз. Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на верёвках, не долетев до земли", - рассказал он.
На выручку пострадавшему оперативно направились сотрудники Спасательной службы Севастополя и специалисты МЧС России по Республике Крым. Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы.
"Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи. Сработать быстро спасателям удалось во многом благодаря самим альпинистам: те заранее сообщили о маршруте, что очень помогло в поисках. Этот случай — лучшее напоминание о том, почему стоит регистрировать свои выходы", - заключил Развожаев.
Ранее сообщалось
, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: