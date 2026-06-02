Какой сегодня праздник: 2 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Какой сегодня праздник: 2 июня
Какой сегодня праздник: 2 июня
Во второй день лета в России отказываются от излишеств в еде, свой день рождения "отмечает" космодром "Байконур". А еще в этот день родился маркиз де Сад. РИА Новости Крым, 02.06.2026
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 2 июня

Что празднуют в России и в мире 2 июня

00:00 02.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Во второй день лета в России отказываются от излишеств в еде, свой день рождения "отмечает" космодром "Байконур". А еще в этот день родился маркиз де Сад.

Что празднуют в мире

2 июня в России все профессионалы сферы GPS и ГЛОНАСС мониторинга отмечают свой профессиональный праздник – День спутникового мониторинга и навигации. Именно в этот день в 1955 году заработал космодром Байконур.
С 2011 года в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Праздник учредили в ответ Дню обжорства в США, в который традиционно призывают людей есть все, что захочется.
Еще 2 июня – День запуска бумажных змеев и самолетиков, День собак в Аргентине, День ананаса в Таиланде, и День труда на Багамах (хотя нам и сложно представить, что на Багамах не только отдыхают, но еще и трудятся).

Знаменательные события

В 1652 году произошла битва под Батогом в ходе восстания Богдана Хмельницкого, которая завершилась разгромом войска Речи Посполитой армиями запорожских казаков и крымского ханства. После нее началось массовое восстание против шляхты по всей Юго-Западной Руси.
2 июня 1891 года стало важным днем в истории футбола – в правила игры ввели понятие пенальти. Специально назначаемый удар с расстояния 11 метров по воротам, защищаемым только вратарем, предложил голкипер из Ирландии Уильям Маккрам.
В 1924 году, после почти 150 лет массового истребления индейцев в США, в стране вступил в силу закон, который предоставил коренному народу право на американское гражданство.
В 1964 году в Волгограде на Волжском шинном заводе выпустили первую покрышку.

Кто родился

В 1740 году в Париже родился Донасьен Альфонс де Сад. Потомственный французский аристократ, политик, драматург и философ скончался в доме для душевнобольных.
В 1743 году появился на свет граф Алессандро Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзаме). Итальянца считали астрологом, мистиком, алхимиком и авантюристом.
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения советского прозаика и драматурга Константина Тренева. Он более 20 лет прожил в Симферополе, где его имя носят улица, гимназия и парк.
В 1937 году родилась русская поэтесса, переводчица, сценарист Юнна Мориц.
Свой 37-й день рождения отмечает актер Иван Добронравов, получивший известность после съемок в фильме "Возвращение" (2003 год).
