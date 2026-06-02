48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.По словам Линдмейера, в ВОЗ прогнозируют, что число заболевших и умерших от Эболы будет расти. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц.В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть, добавил он.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

