Рейтинг@Mail.ru
48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/48-chelovek-umerli-ot-likhoradki-ebola-v-kongo--voz-1156523523.html
48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T16:23
2026-06-02T16:23
эбола
новости
конго
в мире
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/10/22/102294_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_edddd4ae93ded8495bc6e389ee106416.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.По словам Линдмейера, в ВОЗ прогнозируют, что число заболевших и умерших от Эболы будет расти. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц.В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть, добавил он.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
конго
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/10/22/102294_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a12f44e7ff7779282633e3961ac2d7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эбола, новости, конго, в мире, здоровье
48 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ

48 подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эблола зафиксировали в Конго – ВОЗ

16:23 02.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.

"ВОЗ подтвердила 321 случай заражения и 48 смертей от вируса лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго", - цитирует представителя ВОЗ агентство РИА Новости.

По словам Линдмейера, в ВОЗ прогнозируют, что число заболевших и умерших от Эболы будет расти. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц.
В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и одна смерть, добавил он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900
Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
 
ЭболаНовостиКонгоВ миреЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
15:01Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
Лента новостейМолния