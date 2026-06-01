За неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали
2026-06-01T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. С 25 по 31 мая в Крыму произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, сообщает ГАИ республики.
По данным полиции, в результате аварий два человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.
"С участием пешеходов произошло 7 ДТП, в которых восемь пострадали", – уточнили в ГАИ.
Кроме того, пресечено 150 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Сотрудники ГАИ напоминают о правилах безопасности:
- соблюдайте скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий;
- избегайте резких маневров на сложных участках дороги;
- надежно фиксируйте пассажиров – особенно детей – с помощью удерживающих устройств;
- проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой;
- будьте внимательны вблизи населенных пунктов и пешеходных зон.
