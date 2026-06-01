https://crimea.ria.ru/20260601/za-nedelyu-v-dtp-na-krymskikh-dorogakh-pogibli-dva-cheloveka-i-26-postradali-1156492254.html

За неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали

За неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали - РИА Новости Крым, 01.06.2026

За неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали

С 25 по 31 мая в Крыму произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, сообщает ГАИ республики. РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T15:22

2026-06-01T15:22

2026-06-01T15:22

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

госавтоинспекция крыма

дорожное движение

транспорт

происшествия

дтп в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. С 25 по 31 мая в Крыму произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, сообщает ГАИ республики.По данным полиции, в результате аварий два человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.Кроме того, пресечено 150 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 22 водителя привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Сотрудники ГАИ напоминают о правилах безопасности:- соблюдайте скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий;- избегайте резких маневров на сложных участках дороги;- надежно фиксируйте пассажиров – особенно детей – с помощью удерживающих устройств;- проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой;- будьте внимательны вблизи населенных пунктов и пешеходных зон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, госавтоинспекция крыма, дорожное движение, транспорт, происшествия, дтп в крыму и севастополе