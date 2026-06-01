ВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками
Удар по общежитию в Старобельске был нанесен 16-ю беспилотниками – Пасечник
21:01 01.06.2026 (обновлено: 21:10 01.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по колледжу в Старобельске. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.
"Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения", – сказал Пасечник.
Глава ЛНР сообщил, что семь из 45 пострадавших находятся на сегодняшний день в больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
"Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день семь человек. Четыре находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку", – сказал глава республики.
Путин сообщил, что ему известно о планах властей ЛНР восстановить колледж в Старобельске.
"Я знаю, что вы и региональные власти, Леонид Иванович (Пасечник, глава ЛНР – ред.), хотели бы там восстановить колледж" – сказал Путин в ходе совещания.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.