ВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками

ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по колледжу в Старобельске. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту РФ... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T21:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по колледжу в Старобельске. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.Глава ЛНР сообщил, что семь из 45 пострадавших находятся на сегодняшний день в больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Путин сообщил, что ему известно о планах властей ЛНР восстановить колледж в Старобельске.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

