Виноградарство в Крыму и Севастополе поддерживает государство

Ежегодно растет субсидирование отрасли виноградарства в Крыму и Севастополе. Ранее сообщалось, что в 2026 году 22 хозяйствам Севастополя предоставлено от... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T17:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Ежегодно растет субсидирование отрасли виноградарства в Крыму и Севастополе. Ранее сообщалось, что в 2026 году 22 хозяйствам Севастополя предоставлено от государства более 260 миллионов рублей господдержки. О важности данных мер в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.Спикер отметил, что виноградников с каждым годом в стране становится все больше и больше.Виноградарь также отметил важность господдержки и по причине все еще невысокого спроса на отечественное вино в России."В какой-то момент, в какие-то года, случается даже пересортица. Винограда настолько много, что его не успевают перерабатывать. И очень важный аспект, что продажи вина в России находятся в какой-то степени в стагнации. Нет какого-то огромного спроса на отечественное вино, поэтому субсидии, безусловно, это очень важный аспект", – обозначил специалист.Для виноградарей государственная поддержка необходима, подчеркнул он."Это очень важная мера, потому что содержать виноградники – это огромные и трудозатраты, и экономические затраты. Чтобы посадить виноград и получить первую бутылку вина, должно пройти как минимум пять лет. И благодаря такой господдержке, направленной на виноградарскую сферу, становится возможной неотъемлемая часть успеха винодельческого предприятия замкнутого цикла. Очень здорово, что такая поддержка есть", – подытожил гость эфира.

