https://crimea.ria.ru/20260601/vash-rodstvennik-popal-v-dtp-chto-delat-pri-takom-zvonke-1156403348.html

"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке

"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке - РИА Новости Крым, 01.06.2026

"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке

Не стать жертвой мошенников, которые "работают" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", поможет звонок тому родственнику, который, по словам позвонивших,... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T15:37

2026-06-01T15:37

2026-06-01T15:37

крым

мвд по республике крым

совет эксперта

кибербезопасность

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Не стать жертвой мошенников, которые "работают" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", поможет звонок тому родственнику, который, по словам позвонивших, оказался в беде. А вот идти на поводу у эмоций и совершать импульсивные поступки в виде перевода денег неизвестным нельзя. Такие рекомендации дают в пресс-службе МВД по Республике Крым.Правоохранители напоминают: если вам позвонили и рассказали, что близкий человек попал в ДТП и нужно срочно перевести деньги, чтобы "решить вопрос на месте", нельзя торопиться. Нужно взять паузу и осознать: времени достаточно.При этом самый быстрый и надежный способ проверки – это положить трубку и перезвонить со своего телефона родственнику, который, якобы, оказался в беде, отмечают в МВД и обращают внимание: если родственник на связи и у него все в порядке, то звонили мошенники.Важно вовремя прекратить телефонный разговор с мошенником и позвонить по официальному номеру в полицию (102) для проверки информации, подытожили в профильном ведомстве.Ранее в МВД республики сообщали, что чаще всего людей обманывают при помощи самых распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СККак в России противодействуют кибер-мошенникамМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, совет эксперта, кибербезопасность, мошенничество