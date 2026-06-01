"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке - РИА Новости Крым, 01.06.2026
"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке
"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке
крым, мвд по республике крым, совет эксперта, кибербезопасность, мошенничество
"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке

Как не стать жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" – рекомендации МВД

15:37 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Не стать жертвой мошенников, которые "работают" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", поможет звонок тому родственнику, который, по словам позвонивших, оказался в беде. А вот идти на поводу у эмоций и совершать импульсивные поступки в виде перевода денег неизвестным нельзя. Такие рекомендации дают в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители напоминают: если вам позвонили и рассказали, что близкий человек попал в ДТП и нужно срочно перевести деньги, чтобы "решить вопрос на месте", нельзя торопиться. Нужно взять паузу и осознать: времени достаточно.
"Первая и главная реакция – остановиться. В реальной ситуации ДТП с пострадавшими неотложную медицинскую помощь окажут бесплатно и немедленно, это гарантировано государством. Никто из реальных участников событий не будет давить на мгновенный перевод денег неизвестному лицу. Любое предложение "решить вопрос на месте", "дать взятку следователю" или "договориться с пострадавшим" – это стопроцентный признак мошенничества", – разъяснили в ведомстве.
При этом самый быстрый и надежный способ проверки – это положить трубку и перезвонить со своего телефона родственнику, который, якобы, оказался в беде, отмечают в МВД и обращают внимание: если родственник на связи и у него все в порядке, то звонили мошенники.
Важно вовремя прекратить телефонный разговор с мошенником и позвонить по официальному номеру в полицию (102) для проверки информации, подытожили в профильном ведомстве.
Ранее в МВД республики сообщали, что чаще всего людей обманывают при помощи самых распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".
