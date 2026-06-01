В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
В Севастополе второй раз за день остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 01.06.2026
новости севастополя, севастополь, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе остановили движение морского транспорта второй раз за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
Ранее в понедельник рейд был перекрыт в 13:55, ограничение продлилось менее получаса.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
