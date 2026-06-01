В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 01.06.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
2026-06-01T17:02
2026-06-01T17:03
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Рейд в Севастополе открыли

17:02 01.06.2026 (обновлено: 17:03 01.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был повторно перекрыт в понедельник в 16:27, ограничение продлилось чуть более получаса. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
