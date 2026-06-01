В Севастополе тысячу автобусов и троллейбусов оснастят кондиционерами
2026-06-01T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Порядка тысячи автобусов и троллейбусов в Севастополе будут оснащены кондиционерами в летний период. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сейчас завершается профилактика климатических установок примерно в тысяче автобусов и троллейбусов. Также провели дополнительные инструктажи для водителей по работе в жаркую погоду и действиям в нештатных ситуациях", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Кроме того, с 1 июня увеличится количество рейсов на маршруте №42 "Площадь Захарова – Андреевка" с 48 до 60 в день. Также на летний период будет продлен маршрут №75 до Парка Победы, чтобы жителям и гостям города было удобнее добираться к пляжам. Также начинают работу сезонные маршруты к Учкуевке и пляжу "Нахимовец", сообщил Развожаев.
Для удобства посетителей музея "35-я береговая батарея" в этом году скорректирована схема движения маршрутов №75 и №105.
Губернатор добавил, что в первой половине июня планируется запуск дополнительных автобусных рейсов в Москву, а также новых маршрутов в Белгород и Курск.
