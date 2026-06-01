В России запретили экспорт авиационного керосина
Правительство России ввело до 30 ноября запрет на вывоз из страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Правительство России ввело до 30 ноября запрет на вывоз из страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.В России уже действует запрет на вывоз бензина для его производителей – со 2 апреля до 31 июля. Также действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей – до 31 июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Правительство России ввело до 30 ноября запрет на вывоз из страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно", – говорится в сообщении на сайте правительства.
Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.
Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.
В России уже действует запрет на вывоз бензина для его производителей – со 2 апреля до 31 июля. Также действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей – до 31 июля.
