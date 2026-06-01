В России запретили экспорт авиационного керосина

Правительство России ввело до 30 ноября запрет на вывоз из страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Правительство России ввело до 30 ноября запрет на вывоз из страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.В России уже действует запрет на вывоз бензина для его производителей – со 2 апреля до 31 июля. Также действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей – до 31 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

