В России разработают механизмы страхования жилья от ЧС
Президент России Владимир Путин поручил разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в опубликованном на сайте... РИА Новости Крым, 01.06.2026
владимир путин (политик)
россия
страхование жилья
безопасность
Путин поручил разработать механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля
"При участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций", – говорится в документе.
Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 сентября этого года.
Кроме того, президент поручил правительству совместно с властями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сформировать наиболее эффективную модель организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами.
