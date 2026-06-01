Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260601/v-krymu-uchenye-sozdali-unikalnyy-preparat-protiv-ambrozii-1156478486.html
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии - РИА Новости Крым, 01.06.2026
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии
Крымские ученые создали уникальный биологический препарат для борьбы с амброзией, который имеет эффективность от 30 до 80 процентов. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T19:22
2026-06-01T19:22
новости крыма
здоровье
наука и технологии
амброзия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111176/88/1111768812_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_045a128977f159b6914beea49484b456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальный биологический препарат для борьбы с амброзией, который имеет эффективность от 30 до 80 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Светлана Дидович.При этом пока, даже при видимой эффективности, массово использовать данный препарат нельзя, пока он не имеет регистрации, добавила Дидович, отметив, что новый препарат – это путь к экологическому благополучию.Также Дидович выразила надежду, что уже совсем скоро новый препарат, который пока является экспериментальным, будет использоваться официально. Пока же новой разработке нужно пройти ряд серьезных этапов регистрации, чтобы подтвердить, что он безопасный.Ранее сообщалось, что ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани клонированная корова впервые принесла потомствоКрымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВООт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111176/88/1111768812_181:0:2358:1633_1920x0_80_0_0_99727adbf2221a383e97e5b3fa897940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, здоровье, наука и технологии, амброзия
В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии

В Крыму разработан уникальный препарат против амброзии с эффективностью до 80%

19:22 01.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкАмброзия
Амброзия - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальный биологический препарат для борьбы с амброзией, который имеет эффективность от 30 до 80 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Светлана Дидович.
"В Институте сельского хозяйства Крыма разработан биорациональный гербицид для контроля продуктивности амброзии, и уже получен патент на этот комплексный препарат, который в зависимости от условий и возраста амброзии имеет эффективность от 30 до 80%. Сейчас мы использовали его уже на наших полях, также он проходит апробацию в Институте защиты растений", – рассказала собеседница.
При этом пока, даже при видимой эффективности, массово использовать данный препарат нельзя, пока он не имеет регистрации, добавила Дидович, отметив, что новый препарат – это путь к экологическому благополучию.
"Наш препарат биорациональный. Кроме микроорганизмов он содержит еще и природоподобные компоненты. Это экстракты из самой амброзии, что уникально, таких разработок в мировой практике нет. <…> Еще одним компонентом нового препарата является эфирное масло лаванды, селекция которой проводится НИИ сельского хозяйства Крыма", – уточнила спикер.
Также Дидович выразила надежду, что уже совсем скоро новый препарат, который пока является экспериментальным, будет использоваться официально. Пока же новой разработке нужно пройти ряд серьезных этапов регистрации, чтобы подтвердить, что он безопасный.
Ранее сообщалось, что ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.
Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
 
Новости КрымаЗдоровьеНаука и технологииАмброзия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:47В Севастополе остановили движение морского транспорта третий раз за день
19:41Россельхознадзор ограничивает ввоз фруктов и винограда из Армении
19:22В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии
19:10Ущерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемых
18:52В Крыму разработали препарат для уничтожения соломы на полях без сжигания
18:35В Севастополе тысячу автобусов и троллейбусов оснастят кондиционерами
18:28В Крыму "СберПрайм Зеленый Марафон" собрал около 1,5 тысяч человек
18:20Крымский мост после открытия движения: при въезде на полуостров выросла очередь
18:10В крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова
17:56Крепкий сон с медитацией: зачем туристы едут в Крым
17:44Виноградарство в Крыму и Севастополе поддерживает государство
17:28В Крыму маленьких пассажиров поездов поздравили с Днем защиты детей
17:10В Феодосии открыли для проезда Керченское шоссе
17:04Крымский мост открыт
17:02В Севастополе возобновили движение морского транспорта
16:55Число многодетных семей в России растет – Путин
16:54В Крыму отбой ракетной опасности
16:43Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
16:33Крымский мост закрыт для проезда
16:31В Крыму объявили ракетную опасность
Лента новостейМолния