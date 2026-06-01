В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии

2026-06-01T19:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальный биологический препарат для борьбы с амброзией, который имеет эффективность от 30 до 80 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Светлана Дидович.При этом пока, даже при видимой эффективности, массово использовать данный препарат нельзя, пока он не имеет регистрации, добавила Дидович, отметив, что новый препарат – это путь к экологическому благополучию.Также Дидович выразила надежду, что уже совсем скоро новый препарат, который пока является экспериментальным, будет использоваться официально. Пока же новой разработке нужно пройти ряд серьезных этапов регистрации, чтобы подтвердить, что он безопасный.Ранее сообщалось, что ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.

