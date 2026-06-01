В Крыму разработали препарат для уничтожения соломы на полях без сжигания
В Крыму для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов, которые участвуют в ее разложении. РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T18:52
В Крыму разработали эффективный биопрепарат для уничтожения соломы на полях без сжигания
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов, которые участвуют в ее разложении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замдиректора по научной работе НИИ СХ Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
Сейчас крымские ученые продолжают более детальные исследования благодаря получению в этом году гранта от Российского научного фонда, успешно проверил препарат в действии в республике и готовятся провести испытания в Краснодарском крае, рассказала Дидович.
"Есть большой интерес, потому что, когда солома сжигается, это очень вредит окружающей среде... Нарушается все, от воздушного пространства до почвы. А это могут сделать те же микробы... Поэтому вот такой уникальный препарат разработали наши специалисты, ученые-микробиологи и успешно его апробировали", – добавила она.
Препарат создан на основе микроорганизмов, которые были получены из соломовых субстратов в процессе разложения ими соломы в обычных условиях, отметила Дидович.
"То есть мы "зашли" в этот мир, где идет деструкция соломы в природной среде, и оттуда выделили микроорганизмы, которые помогают провести деструкцию, то есть разложить солому на более простые компоненты", – уточнила она.
По сути, крымские ученые получили не просто эффективный органический, но и экологичный препарат, который действительно работает, и его уже можно использовать, считает Дидович.
"Кроме того, наши механизаторы сейчас еще и разрабатывают оборудование, которое будет использоваться на полях для того, чтобы обработать эту солому и реализовать потенциал этих микроорганизмов", – сказала она.
По словам Дидович, сжигание соломы раньше активно использовали потому, что так было проще: для ее разложения требуется азот, а из-за этого почвы беднеют, и в них приходится вносить минеральное азотное удобрение для восполнения нужного баланса.
С появлением же биологического препарата нового времени теперь можно отказаться от сложных и опасных процедур, сказала специалист, отметив, что исследованиями в данном направлении и разработкой аналогов полученного в Крыму препарата занимается сегодня ряд учреждений и в других регионах страны.
