В Крыму разработали препарат для уничтожения соломы на полях без сжигания

В Крыму для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов, которые участвуют в ее разложении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму для ликвидации соломы на полях без сжигания разработали эффективный биологический препарат на основе микроорганизмов, которые участвуют в ее разложении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по научной работе НИИ СХ Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.Сейчас крымские ученые продолжают более детальные исследования благодаря получению в этом году гранта от Российского научного фонда, успешно проверил препарат в действии в республике и готовятся провести испытания в Краснодарском крае, рассказала Дидович.Препарат создан на основе микроорганизмов, которые были получены из соломовых субстратов в процессе разложения ими соломы в обычных условиях, отметила Дидович.По сути, крымские ученые получили не просто эффективный органический, но и экологичный препарат, который действительно работает, и его уже можно использовать, считает Дидович.По словам Дидович, сжигание соломы раньше активно использовали потому, что так было проще: для ее разложения требуется азот, а из-за этого почвы беднеют, и в них приходится вносить минеральное азотное удобрение для восполнения нужного баланса.С появлением же биологического препарата нового времени теперь можно отказаться от сложных и опасных процедур, сказала специалист, отметив, что исследованиями в данном направлении и разработкой аналогов полученного в Крыму препарата занимается сегодня ряд учреждений и в других регионах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораторию Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

