В Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасности - РИА Новости Крым, 01.06.2026
В Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасности
В Крыму поисковики проведут в школьных и детских оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасного отдыха на природе. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T22:04
безопасность
дети
детский отдых
детские лагеря в крыму
крым
В Крыму поисковики проведут в школьных и детских оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасного отдыха на природе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель направления профилактики отряда "ПоискКрым" Елена Зайцева.В зависимости от возраста школьников занятия будут проводить в разных игровых формах – в виде квестов или мастер-классов. В том числе познакомят с оборудованием, которым специалисты пользуются в поисковой работе, когда ищут потерявшихся детей, отметила Зайцева."И как правило, дети, подростки, которые все это своими руками трогают и осознают применение в реальном поиске, серьезнее относятся к своему поведению, и профилактика приносит тогда свои результаты", – добавила собеседница.Родителям тоже советуют больше разговаривать с детьми и напоминать им правила безопасности, в том числе на водных объектах, которые представляют повышенную опасность.Иногда правила безопасного отдыха кажутся такими очевидными, но не исполняются, потому что забываются, поэтому взрослые тоже должны их повторять, призывают поисковики.И если вдруг случилось так, что ваш ребенок где-то задерживается и есть основания полагать, что он потерялся – незамедлительно обращайтесь в полицию, звоните на номер 112 или на телефон горячей линии отряда отряда "ПоискКрым": 978-560-6060. "Мы всегда поможем, всегда работаем вместе со службами, всегда готовы прийти на помощь", – сказал Зуянов.
22:04 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму поисковики проведут в школьных и детских оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасного отдыха на природе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель направления профилактики отряда "ПоискКрым" Елена Зайцева.
"Начинается оздоровительная кампания, и нас уже есть заявки – будем выходить в лагеря пришкольные и летние организованные, которые будут работать в Республике Крым, где будем напоминать правила. Они элементарные: ходить только с заряженным телефоном, чтобы быть на связи, говорить, куда идешь и с кем. Будем рассказывать, что предпринимать, чтобы не потеряться, и что делать, если уже потерялся", – рассказала спикер.
В зависимости от возраста школьников занятия будут проводить в разных игровых формах – в виде квестов или мастер-классов. В том числе познакомят с оборудованием, которым специалисты пользуются в поисковой работе, когда ищут потерявшихся детей, отметила Зайцева.
"И как правило, дети, подростки, которые все это своими руками трогают и осознают применение в реальном поиске, серьезнее относятся к своему поведению, и профилактика приносит тогда свои результаты", – добавила собеседница.
Родителям тоже советуют больше разговаривать с детьми и напоминать им правила безопасности, в том числе на водных объектах, которые представляют повышенную опасность.

"Это большая проблема. Потому что люди тонут, к сожалению. Дети тонут молча. И для детей очень важная информация, которую надо доносить, что вода не игрушка", – дополнил коллегу руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.

Иногда правила безопасного отдыха кажутся такими очевидными, но не исполняются, потому что забываются, поэтому взрослые тоже должны их повторять, призывают поисковики.
И если вдруг случилось так, что ваш ребенок где-то задерживается и есть основания полагать, что он потерялся – незамедлительно обращайтесь в полицию, звоните на номер 112 или на телефон горячей линии отряда отряда "ПоискКрым": 978-560-6060. "Мы всегда поможем, всегда работаем вместе со службами, всегда готовы прийти на помощь", – сказал Зуянов.
