В Крыму поисковики в детских лагерях расскажут о правилах безопасности
В Крыму поисковики проведут в школьных и детских оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасного отдыха на природе.
2026-06-01T22:04
В Крыму в детских лагерях поисковики проведут занятия по правилам безопасного отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму поисковики проведут в школьных и детских оздоровительных лагерях занятия по правилам безопасного отдыха на природе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала руководитель направления профилактики отряда "ПоискКрым" Елена Зайцева.
"Начинается оздоровительная кампания, и нас уже есть заявки – будем выходить в лагеря пришкольные и летние организованные, которые будут работать в Республике Крым, где будем напоминать правила. Они элементарные: ходить только с заряженным телефоном, чтобы быть на связи, говорить, куда идешь и с кем. Будем рассказывать, что предпринимать, чтобы не потеряться, и что делать, если уже потерялся", – рассказала спикер.
В зависимости от возраста школьников занятия будут проводить в разных игровых формах – в виде квестов или мастер-классов. В том числе познакомят с оборудованием, которым специалисты пользуются в поисковой работе, когда ищут потерявшихся детей, отметила Зайцева.
"И как правило, дети, подростки, которые все это своими руками трогают и осознают применение в реальном поиске, серьезнее относятся к своему поведению, и профилактика приносит тогда свои результаты", – добавила собеседница.
Родителям тоже советуют больше разговаривать с детьми и напоминать им правила безопасности, в том числе на водных объектах, которые представляют повышенную опасность.
"Это большая проблема. Потому что люди тонут, к сожалению. Дети тонут молча. И для детей очень важная информация, которую надо доносить, что вода не игрушка", – дополнил коллегу руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.
Иногда правила безопасного отдыха кажутся такими очевидными, но не исполняются, потому что забываются, поэтому взрослые тоже должны их повторять, призывают поисковики.
И если вдруг случилось так, что ваш ребенок где-то задерживается и есть основания полагать, что он потерялся – незамедлительно обращайтесь в полицию, звоните на номер 112 или на телефон горячей линии отряда отряда "ПоискКрым": 978-560-6060. "Мы всегда поможем, всегда работаем вместе со службами, всегда готовы прийти на помощь", – сказал Зуянов.
