В Крыму маленьких пассажиров поездов поздравили с Днем защиты детей - РИА Новости Крым, 01.06.2026
В Крыму маленьких пассажиров поездов поздравили с Днем защиты детей
Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в День защиты детей поздравил с праздником юных путешественников в поездах и на перронах... РИА Новости Крым, 01.06.2026
Юных путешественников в поездах крымского направления поздравили с Днем защиты детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в День защиты детей поздравил с праздником юных путешественников в поездах и на перронах крымских вокзалов. Об этом сообщила пресс-служба компании
Главный праздник состоялся на вокзале Евпатории, откуда каждый год отправляются первые сезонные составы поездов "Таврия".
"В этом году туда впервые приехал народный проводник Таврибара – он лично встретил и поздравил с праздником, а также с прибытием на летний отдых маленьких пассажиров поездов № 173\174 Москва – Евпатория и 179\180 Санкт-Петербург – Евпатория", – говорится в сообщении.
На перроне вместе с талисманом поездов "Таврия" дети сыграли в викторину на знание истории Крыма, собрали паззл с изображением Таврибары, получили воздушные шары и сувениры.
Талисман поездов "Таврия" также прямо в вагонах поздравил маленьких пассажиров поездов №028 Москва – Симферополь.
"На станции Джанкой во время остановки Таврибара ненадолго вышел на перрон прогуляться и радостно приветствовал всех, кто в этот момент там находился. А позже он поздравил также всех юных пассажиров поезда №464 Феодосия – Москва. Всем детям от 3 до 10 лет вместе с проводниками и начальниками составов он дарил раскраски от компании "Гранд Сервис Экспресс" и сувениры со своим изображением", – добавили в компании.
Акция продолжится вечером, когда талисман поездов "Таврия" поздравит маленьких пассажиров поезда №008 Севастополь – Санкт-Петербург.
В пресс-службе добавили, что раздавать раскраски ребятам от 3 до 10 лет в поездах "Таврия" проводники будут до конца лета.
