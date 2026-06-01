В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю

В Крыму и Севастополе за прошедшую неделю потушили более 50 техногенных пожаров, а также несколько возгораний сухой травы, в горах были спасены четыре человека. РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T13:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшую неделю потушили более 50 техногенных пожаров, а также несколько возгораний сухой травы, в горах были спасены четыре человека. Об этом сообщают республиканский и севастопольский главки МЧС России.В горно-лесной местности зарегистрировано четыре происшествия, спасены четыре человека. Кроме того, за неделю силы МЧС реагировали на 19 дорожно-транспортных происшествий, помощь потребовалась 18 людям. Также в Крыму за неделю пиротехники МЧС ликвидировали семь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю на прошедшей неделе совершили 147 боевых выездов.12 раз сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, погиб один человек, пострадали семь граждан, спасены двое. В горно-лесной местности произошло одно происшествие, пострадал и спасен один человек. В акватории региона обошлось без происшествий. Пиротехники МЧС России по Севастополю обнаружили восемь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и четыре современных боеприпаса. Предприняты меры по обезвреживанию.

