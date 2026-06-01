В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю - РИА Новости Крым, 01.06.2026
В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю
В Крыму и Севастополе за прошедшую неделю потушили более 50 техногенных пожаров, а также несколько возгораний сухой травы, в горах были спасены четыре человека. РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за прошедшую неделю потушили более 50 техногенных пожаров, а также несколько возгораний сухой травы, в горах были спасены четыре человека. Об этом сообщают республиканский и севастопольский главки МЧС России.
"На территории полуострова за период с 25 по 31 мая произошло 35 техногенных пожаров, шесть возгораний сухой растительности. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение трех пожаров", – говорится в сообщении ГУ МЧС по Крыму.
В горно-лесной местности зарегистрировано четыре происшествия, спасены четыре человека. Кроме того, за неделю силы МЧС реагировали на 19 дорожно-транспортных происшествий, помощь потребовалась 18 людям. Также в Крыму за неделю пиротехники МЧС ликвидировали семь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю на прошедшей неделе совершили 147 боевых выездов.
"На территории региона в этот период ликвидировано 15 пожаров. От дыма и огня никто не пострадал, спасено 4 человека", – сказано в сообщении ГУ МЧС по Севастополю.
12 раз сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, погиб один человек, пострадали семь граждан, спасены двое. В горно-лесной местности произошло одно происшествие, пострадал и спасен один человек. В акватории региона обошлось без происшествий. Пиротехники МЧС России по Севастополю обнаружили восемь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и четыре современных боеприпаса. Предприняты меры по обезвреживанию.
