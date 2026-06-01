В крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова
Продолжается активная работа в рамках национального проекта туризма и гостеприимства по созданию инфраструктуры для гостей и жителей Крыма, чтобы сделать отдых... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Продолжается активная работа в рамках национального проекта туризма и гостеприимства по созданию инфраструктуры для гостей и жителей Крыма, чтобы сделать отдых на полуострове в течение всего года максимально комфортным. Об этом РИА Новости Крым рассказал Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.По информации главы ведомства, также благоустроен и совсем скоро начнет работу пруд с фонтанами, который уже сейчас по отзывам граждан стал точкой притяжения и радует детей, и взрослых. "В этом году мы продолжим работу по еще одному пруду, который свяжет этот курортный парк. В том числе появятся интересные решения – цифровые терренкуры (лечебная ходьба по специально подобранным маршрутам с учетом рельефа и дистанции – ред.), которых нет на территории Российской Федерации", – подчеркнул спикер.Это конструктивное решение, которое позволит врачам, работающим в санаторно-курортных комплексах, в режиме онлайн отслеживать с помощью специальных технологий состояние гостя, который гуляет по терренкуру, пояснил министр.В июне пройдут последние согласования со всеми участниками маршрута для того, чтобы документы были переданы на рассмотрении в экспертный совет при Министерстве экономического развития Российской Федерации, подытожил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
