В Кремле прокомментировали проблему с топливом в Крыму
Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. Об этом журналистам заявил...
2026-06-01T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.В Севастополе на большинстве заправок ТЭС продают топливо без талонов, при этом ограничения в 20 литров и на продажу в канистры продолжает действовать.
Решения проблемы с топливом в Крыму прорабатываются – Кремль
12:31 01.06.2026 (обновлено: 12:41 01.06.2026)