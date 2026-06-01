Ущерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемых
В Белогорском районе Крыма обнаружен факт незаконной добычи полезных ископаемых на сельхозземлях, ущерб оценивается в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026
новости крыма, белогорский район, полезные ископаемые, происшествия, россельхознадзор
В Крыму обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых – ущерб составил 23 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма обнаружен факт незаконной добычи полезных ископаемых на сельхозземлях, ущерб оценивается в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В Вишенском сельском поселении Белогорского района Республики Крым выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Специалисты провели проверку и установили, что на земельном участке велись незаконные землеройные работы. В результате был серьезно поврежден плодородный слой почвы", – говорится в пресс-релизе.
Ущерб окружающей среде оценен экспертами в 22,7 млн рублей.
Суд запретить дальнейшую добычу ископаемых и обязал компания-нарушителя провести рекультивацию поврежденного участка площадью более 55 гектаров. На разработку проекта восстановления почвы и выполнение работ компании дали один год, добавили в Россельхознадзоре.
