Ущерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемых - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Ущерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемых
В Белогорском районе Крыма обнаружен факт незаконной добычи полезных ископаемых на сельхозземлях, ущерб оценивается в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T19:10
2026-06-01T19:10
новости крыма
белогорский район
полезные ископаемые
происшествия
россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма обнаружен факт незаконной добычи полезных ископаемых на сельхозземлях, ущерб оценивается в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Ущерб окружающей среде оценен экспертами в 22,7 млн рублей.Суд запретить дальнейшую добычу ископаемых и обязал компания-нарушителя провести рекультивацию поврежденного участка площадью более 55 гектаров. На разработку проекта восстановления почвы и выполнение работ компании дали один год, добавили в Россельхознадзоре.
19:10 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма обнаружен факт незаконной добычи полезных ископаемых на сельхозземлях, ущерб оценивается в 23 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В Вишенском сельском поселении Белогорского района Республики Крым выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Специалисты провели проверку и установили, что на земельном участке велись незаконные землеройные работы. В результате был серьезно поврежден плодородный слой почвы", – говорится в пресс-релизе.
Ущерб окружающей среде оценен экспертами в 22,7 млн рублей.
Суд запретить дальнейшую добычу ископаемых и обязал компания-нарушителя провести рекультивацию поврежденного участка площадью более 55 гектаров. На разработку проекта восстановления почвы и выполнение работ компании дали один год, добавили в Россельхознадзоре.
