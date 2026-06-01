Украина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T14:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Если ракеты ВСУ разрушат корпус реактора Запорожской АЭС, угроза в первую очередь нависнет над Украиной и сопредельными европейскими странами. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире Первого канала.Он отметил, что количество радиоактивных материалов на Запорожской АЭС на порядок большее, чем было на Чернобыльской атомной станции – в реакторах находится около 500 тонн ядерного топлива, уточнил глава "Росатома".По словам Лихачева, реакторы защищены от небольших снарядов, но тяжелое вооружение ракеты может разрушить корпус реактора. В этом случае произойдет взрыв и разброс материала на многие километры.Глава "Росатома" отметил, что при попустительстве МАГАТЭ, которое не называет тех, кто наносит удары по Запорожской АЭС, киевский режим шаг за шагом приближается к опасной черте.Лихачев добавил, что ВСУ ежедневно совершают порядка 50-60 ударов по запорожской АЭС и Энергодару.В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессыВСУ ударили по роддому и МКД в ЭнергодареВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС – уничтожены шесть автобусов и два автомобиля

