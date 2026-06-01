Украина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС
2026-06-01T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Если ракеты ВСУ разрушат корпус реактора Запорожской АЭС, угроза в первую очередь нависнет над Украиной и сопредельными европейскими странами. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в эфире Первого канала.
Он отметил, что количество радиоактивных материалов на Запорожской АЭС на порядок большее, чем было на Чернобыльской атомной станции – в реакторах находится около 500 тонн ядерного топлива, уточнил глава "Росатома".
По словам Лихачева, реакторы защищены от небольших снарядов, но тяжелое вооружение ракеты может разрушить корпус реактора. В этом случае произойдет взрыв и разброс материала на многие километры.
"Но около 2600 тонн отработавшего и свежего ядерного топлива находится вне реакторных зон, на открытых площадках в том числе. И это может быть поднято в воздух и разнесено даже не мощным взрывом. Радиоактивное облако, куда оно пойдет, на какие территории оно осядет рано или поздно – это вопрос расчетов... Но могу сказать, что в первую очередь под серьезным риском находится территория Украины и сопредельных западных государств", – сказал он.
Глава "Росатома" отметил, что при попустительстве МАГАТЭ, которое не называет тех, кто наносит удары по Запорожской АЭС, киевский режим шаг за шагом приближается к опасной черте.
Лихачев добавил, что ВСУ ежедневно совершают порядка 50-60 ударов по запорожской АЭС и Энергодару.
"То, что европейские регуляторы молчат, как бы стыдливо замалчивают не первый раз, это вызывает большую озабоченность. Потому что вся история, связанная с радиацией, она не признает никаких государственных границ, ей совершенно все равно, чьи портреты у них там стоят в кабинетах", – добавил он.
В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
