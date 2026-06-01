У выходцев из Центральной Азии отобрали российские паспорта

Правоохранительные органы лишили российского гражданства восьмерых выходцев из Центральной Азии, создавшим угрозу национальной безопасности РФ. В их числе... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы лишили российского гражданства восьмерых выходцев из Центральной Азии, создавшим угрозу национальной безопасности РФ. В их числе житель Тверской области, который незаконно легализовал подозреваемого в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Один из них – житель Тверской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет. Среди незаконно легализованных граждан – подозреваемый в пособничестве исполнителям террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле".Лишен гражданства житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды региона и систематически нарушавший обязанности по соблюдению Конституции РФ и российского законодательства. Он приговорен к 1,5 годам колонии-поселения за незаконное приобретение и хранение оружия.Кроме того, прекращено гражданство жителя Бурятии, который распространял националистическую идеологию по отношению к коренному населению РФ, и жителя Алтая, который неоднократно привлекался за умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев.Лишились российских паспортов трое жителей Тюменской области за пропаганду антироссийских настроений и призывы объединяться в группы по этническому признаку для участия в межнациональных конфликтах.Помимо них лишен гражданства житель Архангельской области, который способствовал формированию в регионе условий для конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений.В 2025 году Госдума РФ расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. После принятия закона число таких превысило 80. Перечень дополнился 14 статьями Уголовного кодекса и более чем 20 составами преступлений. В их числе совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.

