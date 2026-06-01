Трое детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах – Развожаев
В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в больницах остаются трое подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13.
"В городской больнице №5 остаются два подростка, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Еще один юноша находится в Российской детской клинической больнице", – написал он в своем канале в МАКС.
Остальных ребят уже выписали. По словам Развожаева, врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Юноша, проходящий лечение в Российской детской клинической больнице, в сознании, самостоятельно дышит.
Ранее сообщалось, что двоих пострадавших после ЧП в севастопольской школе детей выписали.
ЧП произошло в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находится в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году.
Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.