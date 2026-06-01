Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию

Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составляют только два...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составляют только два предприятия, которые успешно прошли инспекцию. Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.Как отметили в пресс-службе, Россельхознадзор с 21 по 27 мая провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетил фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки.Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, уточнили в ведомстве.Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

