Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию
Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составляют только два...
Армении необходимо приостановить сертификацию рыбы в адрес РФ со 2 июня – Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Исключение составляют только два предприятия, которые успешно прошли инспекцию. Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.
Как отметили в пресс-службе, Россельхознадзор с 21 по 27 мая провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетил фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки.
"По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.
Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, уточнили в ведомстве.
Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении
. Ограничения введены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.
