Совещание по Старобельску и ситуация с бензином в Крыму и Севастополе: главное за день

Президент России Владимир Путин провел совещание о расследовании теракта ВСУ в Старобельске. Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T23:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание о расследовании теракта ВСУ в Старобельске. Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проводить референдум о членстве республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или Европейском союзе пока "нелогично". Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить россиянам доступ к важнейшим сервисам на период отключений интернета. Армия России освободила Тихоновку в ДНР. МВД России опровергло информацию о проверках пожилых водителей на дорогах. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку рыбы из Армении.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совещание о расследовании теракта ВСУ в СтаробельскеПутин провел совещание о расследовании теракта ВСУ в Старобельске и назвал удар Киева по колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Наказание для преступников, совершивших теракт, будет неотвратимым, заверил президент.Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых по делу об ударе по общежитию в СтаробельскеПутин заявил, что ударами по Старобельску и Геническу Киев решил придать новое качество конфликту.Ситуация с бензином в Крыму и СевастополеПроблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все уровни властей работают над решением проблем.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, при этом логистические перебои сохраняются.По его словам, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Губернатор также заявил, что если спекуляции с бензином в Севастополе продолжатся, то власти вместе с владельцами АЗС примут дополнительные меры контроля.Заявление Пашиняна о России и ЕАЭСПремьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, которые сейчас проходят "стадию трансформации".Он добавил, что проводить референдум о членстве республики в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) или Европейском союзе "нелогично", пока выбор между ЕАЭС и ЕС "не будет неизбежным" и пока Армения не обратилась официально к Евросоюзу по вопросу членства или не приблизилась к получению статуса кандидата.Поручение Путина о доступе к интернетуПрезидент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета.Речь идет в том числе о системах оказания медицинской помощи, портале "Госуслуги", платежных системах.Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля текущего года.Освобождение населенного пункта в зоне СВОБойцы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики.По данным Минобороны России, потери ВСУ за сутки составили свыше 1330 боевиков, семь бронемашин, 15 артиллерийских орудий и более 230 беспилотников.Проверки пожилых водителей на дорогахОфициальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла информацию о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок.Она отметила, что сотрудники Госавтоинспекции, напротив, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.Ограничения по импорту рыбы из АрменииРоссельхознадзор в понедельник заявил, что Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.Ведомство с 21 по 27 мая провело инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетило фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки.Инспекцию прошли лишь два армянских рыбных завода. Их продукция будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасностиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

